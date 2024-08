Botafogo identifica torcedor e anuncia banimento após gestos racistas no Engenhão

A direção do Botafogo identificou o torcedor que fez gestos racistas contra a torcida do Palmeiras, na partida válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores, na noite de quarta-feira (14). O clube carioca classificou o episódio como "vergonha" e anunciou que ele será banido do Engenhão.

"O 'torcedor' que não representa os milhões que constituem o Botafogo foi identificado na manhã desta quinta e será banido do Estádio Nilton Santos. A vergonha que ocorreu na partida de ontem precisa ser exemplarmente punida, motivo pelo qual as autoridades policiais estão sendo informadas com todos os recursos disponíveis", anunciou o clube carioca, nas redes sociais.

O Botafogo não revelou a identidade do torcedor, mas enfatizou que racismo é crime e que o clube não aceitará atos deste tipo no estádio que administra. "Racismo é crime -- e um crime sem perdão. O Botafogo está comprometido em combater de forma ativa este mal e não medirá esforços para garantir que tais atos não tenham lugar no esporte e na sociedade como um todo. O futebol tem um papel muito importante na construção social e influencia a vida de muita gente. Que os outros Clubes e entidades esportivas sigam o mesmo caminho e que esta mensagem de conscientização surta efeito."

Em vídeo que circula nas redes sociais, gravado pelo jornalista Tossiro Neto, é possível ver um homem na torcida do Botafogo fazendo gestos simulando um macaco. Ele também aponta para o braço, mostrando a própria pele. O momento era de provocação entre as torcidas do Botafogo e do Palmeiras e apenas um indivíduo praticou o ato racista.

A partida, recheada de rivalidade por causa das brigas de bastidores entre os dirigentes Leila Pereira e John Textor, terminou com vitória por 2 a 1 para os cariocas, com gols marcados por Luiz Henrique e Igor Jesus do lado alvinegro e por Maurício, do lado alviverde.

O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, dia 21, no Allianz Parque, onde o Palmeiras precisará vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis e por vantagem de dois gols para avançar direto às quartas de final. Qualquer empate classifica os botafoguenses.