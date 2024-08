Contra o Atlético-GO, Inter tem presa fácil para seguir vencendo no Brasileirão

Garantir o respiro que apenas uma vitória traz em meio às piores crises é um item a menos na extensa lista de tarefas do técnico Roger Machado no comando do Inter. A virada por 2 a 1 sobre o Juventude na quarta-feira encerrou o jejum de 12 jogos sem vencer, mas, por outro lado, lesões e rusgas com a torcida são pontos a resolver enquanto o confronto com o Atlético-GO, neste domingo (18), às 16h, no estádio Antônio Accioly, bate na porta. O jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro é a oportunidade perfeita para seguir com os bons resultados, já que os donos da casa estão afundados na lanterna e são os principais candidatos à queda para a segunda divisão.

Há 14 jogos sem vencer apenas no Brasileirão, o Dragão é presa fácil na elite e a expectativa é que, mesmo desfalcado, o time gaúcho saiba se impor pelos três pontos. As novas ausências tendem a ser Wanderson e Wesley. Enquanto o primeiro foi cortado contra o Papo por conta de dores musculares – passou por reavaliação nesta quinta e segue sob observação no departamento médico –, o segundo saiu lesionado aos cinco minutos do primeiro tempo após uma dividida com o goleiro adversário.

Com cada vez menos nomes à disposição para o ataque, Roger ainda trabalha para recuperar a confiança de sua principal referência na linha de frente. Valencia está há cinco partidas sem marcar e viu o pênalti perdido frente ao time da Serra escancarar o mau momento, que se agrava com as vaias do torcedor na arquibancada do Beira-Rio. O cenário preocupa, já que o equatoriano acabou substituído por Alario no intervalo, por opção técnica, como deixou claro o comandante colorado na entrevista coletiva.

Mesmo assim, ele deve seguir como titular na equipe que será definida até sábado, quando se encerra a preparação no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Borré e Lucca, alternativas para o setor, seguem fora por conta de lesões musculares.

O contraponto às baixas ofensivas é a volta de Vitão ao miolo da zaga. O defensor de 23 anos viu sua transferência para o Real Bétis, da Espanha, colapsar por conta do fair play financeiro do clube europeu. Com isso, ele retorna às atividades com o restante do grupo e passa a ser opção. O volante Fernando, recuperado de uma lesão muscular na coxa, atuou por 30 minutos contra o Juventude e também pode pintar no onze inicial, que deve ser composto por Rochet; Bruno Gomes, Mercado (Fernando), Robert Renan e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Bruno Tabata e Gustavo Prado; Valencia.

Fora das quatro linhas, no mercado da bola, o Inter acordou o empréstimo do meia Estevão ao Guarani para a sequência da Série B. O jovem de 22 esteve no Vila Nova no primeiro semestre, atuando em 15 partidas, com um gol marcado. Ele tem contrato com o clube até julho de 2026.