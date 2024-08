Atlético-GO x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Depois de encerrar o jejum de 12 jogos sem vencer, o Inter quer se afastar da crise com a conquista de uma série de bons resultados. A retomada passa pelo jogo deste domingo (18), às 16h, contra o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contra o lanterna da competição, o Colorado quer confirmar o favoritismo mesmo com desfalques importantes. A transmissão fica por conta da RBS TV e do Premiere.

Sem Alan Patrick e Borré, titulares absolutos da equipe, o técnico Roger Machado ainda lida com a ausência de Lucca, que costuma ser opção no banco de reservas, e Wanderson, que acusou dores musculares na véspera do duelo com o Juventude, na quarta. Por outro lado, Wesley — foi substituído aos cinco minutos após um choque com o goleiro jaconero — não apresentou nenhuma lesão e deve estar à disposição.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-GO - Pedro Rangel; Maguinho, Adriano Martins, Bruno Tubarão e Guilherme Romão; Rhaldney, Gabriel Baralhas e Alejo Cruz; Shaylon, Derek e Luiz Fernando. Técnico: Umberto Louzer.

Inter - Rochet; Bruno Gomes (Igor Gomes), Mercado, Vitão e Bernabei; Thiago Maia (Fernando), Bruno Henrique, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho e Wesley (Gustavo Prado); Valencia. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem: Flavio Rodrigues De Souza (SP), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP). VAR: Rodrigo Nunes De Sá (RJ).

Serviço Atlético-GO x Inter

Local: Estádio Antônio Accioly;

Data e hora: domingo (18), às 16h;

Transmissão: RBS TV e Premiere.