No reencontro de Roger Machado com sua ex-clube, Inter recebe o Juventude

O Inter recebe o Juventude, nesta quarta-feira (14), às 19h30min, no estádio Beira-Rio. A partida é válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro e foi adiada por conta das enchentes que atingiram o Estado, Originalmente marcado para o mês de maio, o jogo ganhou outro contexto nesta altura da competição. Responsável por eliminar o Colorado no Gauchão e na Copa do Brasil, o Ju é o principal carrasco dos porto-alegrenses no ano e conta com o retrospecto positivo para levar mais uma vitória. Do outro lado, Roger Machado enfrenta pela primeira vez o seu ex-clube.

Antes do sexto jogo entre as equipes no ano, a vantagem é do Papo pelas classificações á final do Gauchão e às oitavas de final da Copa do Brasil. Até aqui foram três empates e uma vitória para cada lado. A aposta da comissão técnica de Roger é no conhecimento sobre o rival. A sequência atual de 12 jogos sem vencer também conta com a assinatura do atual treinador alvirrubro como adversário em duas partidas.



O Colorado não terá peças importantes para o compromisso em casa. Bruno Henrique está suspenso, enquanto Borré e a baixa mais recente é a de Igor Gomes, único atleta que capaz de exercer a função de lateral direito no elenco. O jogador sentiu dores musculares e é desfalque. Bruno Gomes ou Rômulo são as opções de improvisação. Quem retorna aos relacionados é Fernando, que pode ser titular no meio-campo.