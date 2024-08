Novo jogador no Internacional, Bruno Tabata é apresentado nesta segunda

O Sport Club Internacional apresentou nesta segunda-feira (12) o meio-campista Bruno Tabata. Ele assinará contrato até o final de 2027 com o Clube do Povo. O jogar pertencia a Sociedade Esportiva Palmeiras.

O atleta, natural de Ipatinga, Minas Gerais, iniciou sua carreira no. Tabata chega ao Inter com a missão de reforçar o setor criativo do time, trazendo sua experiência e habilidade para ajudar a equipe colorada nos desafios futuros. Canhoto e podendo atuar em diversas funções no meio-campo, o meia é conhecido por sua capacidade de fazer movimentos para receber a bola na entrelinha do adversário, contribuindo com assistências e gols.Com passagens por clubes de destaque como Sporting e Palmeiras, Bruno Tabata chega ao Clube do Povo com a expectativa de mostrar todo o seu potencial e ajudar o clube a alcançar seus objetivos na atual e próximas temporadas.