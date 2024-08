Grêmio x Fluminense: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Nesta terça-feira (13), o Grêmio enfrenta o Fluminense, às 19h no estádio Couto Pereira, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O encontro entre o vice-líder do Grupo C e o líder do Grupo A define uma vaga nas quartas do maior torneio de clubes das Américas. Os tricolores já se enfrentaram pela competição continental em 2013 e o histórico é favorável para os gremistas, com um empate e uma vitória. ESPN e Disney+ transmitem o jogo.



O Grêmio de Renato Portaluppi se recuperou na temporada e vive uma sequência de seis jogos sem perder. Apesar do bom momento, os gremistas ainda lamentam a eliminação eliminação nos pênaltis para o Corinthians nas oitavas da Copa do Brasil e não querem repetir o fracasso. Com os reservas, a equipe derrotou o Cuiabá no seu último compromisso, pela 22ª rodada do Brasileirão, preservando os titulares para o confronto. Diego Costa, com uma lesão no púbis, está fora. Carballo, negociado com o futebol dos Estados Unidos é dúvida.



O Fluminense de Mano Menezes não consegue se livrar da zona do rebaixamento do Brasileirão. No último confronto, a equipe foi derrotada no clássico contra o Vasco, por 2 a 0, agravando ainda mais a crise no clube das Laranjeiras. O atual campeão da Libertadores aposta em uma boa campanha no torneio continental para retomar a confiança e escapar do Z-4. Com Thiago Silva confirmado, o Tricolor carioca não pretende poupar seus principais jogadores no duelo em Curitiba.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Grêmio - Marchesín; João Pedro, Kannemann, Rodrigo Ely (Jemerson) e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Carballo) e Cristaldo; Soteldo, Pavon e Braithwaite (Arezo). Técnico: Renato Portaluppi.



Fluminense - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Esquerdinha; André, Martinelli, Ganso; Lima (Keno), Arias e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.



Arbitragem - Dario Herrera (ARG), auxiliado por Juan Belatti (ARG) e Cristian Navarro (ARG). VAR: Silvio Trucco (ARG).



Serviço Grêmio x Fluminense



Local: estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná;



Data e hora: Terça-feira (13), às 19h;



Transmissão: ESPN e Disney+



Ingressos: A venda dos ingressos é realizada através do site gremio.futebolcard.com ou app FutebolCard. Os torcedores que quiserem comprar as entradas precisarão possuir cadastro na Futebol Card antes de realizar a compra e, além disso, precisarão baixar e instalar o App FutebolCard para obter o Código do ingresso. Todos os acessos do estádio serão realizados com o QR Code gerado no App. Os ingressos serão vendidos nos canais online até terça-feira (13/08), às 19h, mediante disponibilidade. Todas as entradas para a torcida visitante foram vendidas. No setor mandante, 16 mil bilhetes foram vendidos até o momento.