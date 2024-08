Giullia Penalber vence alemã na repescagem e tenta bronze inédito no wrestling em Paris-2024

A brasileira Giullia Penalber vai em busca do bronze no wrestling dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Ela garantiu a disputa na categoria até 57kg após vencer a alemã Sandra Paruszewski, nesta sexta-feira, pela repescagem, por 7 pontos a 0. A luta que decide o terceiro lugar será ainda nesta sexta a partir de 13h15 (horário de Brasília), contra a chinesa Hong Kexin.

Giullia havia estreado na Olimpíada na quinta, pelas oitavas de final. Ela derrotou Aquino Rckaela Maree Ramos, de Guam, por 2 a 0 e garantiu vaga nas quartas. Entretanto, a brasileira perdeu para Anastacia Nichiti, da Moldávia, por 5 a 0. Como a adversária chegou até a final, ela ficou com a vaga na repescagem.



Ela é 11ª no ranking mundial em sua categoria e um dos principais nomes do Brasil na modalidade. Giullia havia chegado a Paris como campeã dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 e já tinha sido bronze em Lima-2019.



O wrestling entrou no programa olímpico somente em Atenas-2004, um século depois de já ser disputado entre os homens. A primeira brasileira a participar foi Rosângela Conceição, nos Jogos de Pequim-2008, na categoria até 72kg.



Desde então, o Brasil teve outras quatro representantes antes de Giullia. Joice Silva lutou duas vezes (Londres-2012, na categoria 55kg, e Rio-2016, nos 58kg), Laís Nunes (Rio-2016, 63kg, e Tóquio, 62kg), Gilda Oliveira (Rio-2016, 69kg) e Aline Ferreira (Rio-2016, 75kg e Tóquio, 76kg). Até a classificação de Giullia para a disputa do bronze, o melhor desempenho era da pioneira Rosângela Conceição, com o oitavo lugar em Pequim, há 16 anos.



Assim como judô e taekwondo, por exemplo, o wrestling também tem dois medalhistas de bronze. Além da chave que Giullia disputa na categoria até 57kg, a canadense Hanaha Fay Taylor disputa a medalha de terceiro lugar contra a norte-americana Helen Louise Maroulis. A final será entre Sakurai Tsugumi, do Japão, e Anastacia Nichiti, da Moldávia.