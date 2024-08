Após fracasso na Copa do Brasil, Grêmio terá reservas contra o Cuiabá

O Grêmio não terá tempo para lamentar a eliminação para o Corinthians nos pênaltis, nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor entra em campo neste sábado (10), às 19h, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, no Mato Grosso, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A decepção no mata-mata nacional abalou a retomada gremista na temporada, mas a equipe de Renato Portaluppi ainda briga contra a zona do rebaixamento e uma vitória é crucial para remobilizar o vestiário e respirar ainda mais na competição.

Com uma chance de taça a menos na temporada, o clube agora divide as atenções entre o Brasileirão e a Libertadores, o que pode forçar uma grande alteração na equipe que viaja de Curitiba ao Mato Grosso na tarde desta sexta-feira. A delegação completa treina no CT do Paraná e existe uma dúvida sobre qual será o time escalado para o próximo compromisso. A ideia é preservar ao máximo as principais peças do plantel, focando na partida de ida das oitavas de final da competição continental contra o Fluminense, na próxima quarta-feira.



A tendência é de uma grande mudança na fotografia do time. A logística do Tricolor será dividida em dois grupos a partir da última atividade desta semana realizada em solo paranaense. Uma parte do elenco, composta por jogadores reservas e garotos da base, irá para a capital mato-grossense e outra, formada pelos titulares que atuaram na quarta-feira e outros atletas, ficará em Curitiba.



Com uma escalação bem alternativa, todos os olhares se voltam para Martin Braithwaite, que poderá fazer a sua estreia. O dinamarquês já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e tem condições de jogo. Existe a possibilidade do atacante começar jogando, mas Arezo, que nem foi relacionado no último jogo, é o primeiro da fila. Muito elogiado por Portaluppi, o meia colombiano Miguel Monsalve deve estar presente.



O Grêmio deve ter uma equipe com Rafael Cabral; Fábio, Natã Felipe, Gustavo Martins e Zé Guilherme; Dodi, Pepê (Du Queiroz) e Monsalve; Gustavo Nunes, Aravena e Arezo (Braithwaite).