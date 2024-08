Nos pênaltis, Corinthians elimina o Grêmio na Copa do Brasil

O Grêmio está fora da Copa do Brasil. O time de Renato Portaluppi foi derrotado na noite de quarta-feira (7) pelo Corinthians na cobrança de pênaltis por 3 a 1. O Timão avançou para as quartas de final da competição. No tempo normal, a partida terminou em 0 a 0 no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná. Esse foi o mesmo resultado na ida, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Corinthians converteu os três pênaltis, com Romero, André Ramalho e Giovane. O Grêmio perdeu as cobranças com Edenilson, Cristaldo e Pavon. O later-esquerdo Reinaldo converteu para o Tricolor gaúcho. O Corinthians preservou alguns titulares por conta do desgaste físico: Hugo, André Ramalho e Rodrigo Garro. O Tricolor gaúcho teve força máxima após poupar os principais jogadores no Campeonato Brasileiro.

Valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil, Grêmio e Corinthians iniciaram o duelo com bastante equilíbrio. Aos 15 minutos, o árbitro assistente Thiago Farinha viu o impedimento de Pedro Henrique e deixou o lance seguir. O atacante do time paulista saiu cara a cara com o goleiro Marchesín, que fez a defesa no chute rasteiro. Após a finalização, a irregularidade foi marcada. Aos 26 minutos, a primeira investida ofensiva do Grêmio. Soteldo foi derrubado na ponta esquerda da área e a falta foi marcada. Ele mesmo cobrou e Hugo Souza mandou para escanteio.



O Tricolor teve mais uma boa oportunidade aos 31 minutos. João Pedro tabelou com Pavón pela direita. O lateral avançou, cruzou rasteiro para entrada da área e Soteldo finalizou de primeira para nova defesa de Hugo Souza. O Alvinegro também obrigou o goleiro gremista a trabalhar. Aos 35, Marchesín espalmou a bola em cabeceio de Romero. Aos 39 minutos, Pavón invadiu a área pela direita e chutou em cima da defesa.



No retorno para o segundo tempo, Pedro Henrique apareceu novamente. Na cobrança de escanteio, o atacante do Corintihians cabeceou para fora. A resposta gremista veio aos dois minutos. Carballo arriscou de longe para defesa do goleiro. Em novo ataque do Grêmio, Pavón recebeu na ponta direita e tocou para Cristaldo na faixa central de campo, que chutou de fora da área para nova defesa do arqueiro adversário. Aos oito minutos, Cristaldo tinha a bola dominada próximo da meia lua da grande área e Ryan cometeu falta no camisa 10, que cobrou forte, mas Hugo Souza defendeu. O Grêmio seguia criando oportunidades. Em nova falta sofrida por Cristaldo, na lateral esquerda, Reinaldo cobrou rápido para Carballo, que mandou por cima do gol.



O técnico Renato Portaluppi realizou as duas primeiras mudanças aos 16. Diego Costa, voltando de lesão, e Dodi, entraram nos lugares de Carballo e Kannemann, respectivamente. Sem conseguir converter a pressão ofensiva, o Grêmio teve que resistir aos ataques do Corinthians. Em dois lances seguidos aos 22, o Corinthians levou perigo. Cacá arriscou de longe e Marchesín caiu para fazer grande defesa. No rebote, Romero finalizou cruzado e Rodrigo Ely salvou praticamente em cima da linha. Aos 44, mais uma troca feita por Renato. João Pedro deixou o campo para entrada de Edenílson.

O placar zerado prevaleceu no segundo embate das oitavas de final e a decisão foi para as penalidades máximas. Reinaldo chutou forte e no alto para abrir a disputa. Romero empatou a série. Edenílson perdeu sua cobrança. André Ramalho bateu e fez. Cristaldo cobrou e parou em defesa de Hugo Souza. Giovani chutou no canto e marcou. Pavón bateu e também desperdiçou.



O Tricolor deixa a disputa da Copa do Brasil e terá pela frente a sequência do Campeonato Brasileiro, com uma partida no final de semana contra o Cuiabá, fora de casa. Depois, volta ao estádio Couto Pereira, em Curitiba, para o primeiro jogo como mandante nas oitavas de final da Copa Libertadores da América contra o Fluminense.