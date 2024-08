Grêmio x Corinthians: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio encara o Corinthians, nesta quarta-feira (7), às 21h30min, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O duelo que já foi final da competição em 2001 agora define uma vaga nas quartas de final do torneio. No jogo de ida, as duas equipes não movimentaram o marcador, deixando o confronto no Paraná em aberto. A decisão terá transmissão da RBS TV, do Premiere e do Amazon Prime Vídeo.



O Grêmio de Renato Portaluppi teve a chance de sair com uma boa margem no agregado de São Paulo na partida de ida. Com um jogador a mais em boa parte do segundo tempo, o Tricolor não conseguiu capitalizar em cima da vantagem numérica e teve que se contentar com um empate. Com quase todo o elenco à disposição, o treinador faz mistério sobre a volta do centroavante Diego Costa, recuperado de lesão. Gustavo Nunes, expulso no final do primeiro jogo, está fora.



O Corinthians de Ramón Diaz vive novamente uma fase conturbada. Sem vencer há quatro partidas, o Timão enxerga a Copa do Brasil como a oportunidade de ouro para virar a chave na temporada. Mesmo com 10 homens em campo, a equipe sustentou o empate com o apoio da torcida e saiu vivo de Itaquera. O comandante corintiano terá três grandes desfalques: Yuri Alberto e Alex Santana, vetados pelo departamento médico, e Ranielle, expulso na partida de ida.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Grêmio - Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann, Jemerson (Diego Costa ou Arezo) e Reinaldo; Villasanti e Carballo; Pavon, Soteldo e Cristaldo. Técnico: Renato Portaluppi



Corinthians - Hugo Souza; Fagner, Cacá, Félix Torres, André Ramalho e Hugo; Breno Bidon, Ryan e Rodrigo Garro; Romero e Giovane (Pedro Raul). Técnico: Ramón Diaz



Arbitragem - Bruno Arleu de Araújo (RJ)



Serviço Grêmio x Corinthians



Local: estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná;



Data e hora: Quarta-feira (7), às 21h30min;



Transmissão: RBS TV, Premiere e Amazon Prime Vídeo.



Ingressos: As bilheterias do Couto Pereira, na rua Amâncio Môro, estarão abertas para a venda de ingressos aos torcedores do Grêmio das 16h às 22h, mediante disponibilidade de ingressos. Associados do clube nas modalidades de Cadeira e Arquibancada Norte, que estiverem com as mensalidades em dia e que possuem acesso na Arena, poderão adquirir um ingresso a custo zero nos setores de arquibancada e de cadeira do Couto Pereira, conforme disponibilidade e opção escolhida no momento da compra. Todos os torcedores que adquirirem ingressos de meia entrada ou isentos de pagamento deverão comprovar o benefício, com carteirinha/documentação, na entrada do estádio no dia do jogo.