Com Brasil x EUA nas quartas, vôlei masculino tem chaveamento definido

A vitória da Itália sobre a Polônia por 3 sets a 1 neste sábado (3) definiu o chaveamento das quartas de final e o próximo adversário do Brasil no vôlei masculino das Olimpíadas.

A seleção brasileira enfrentará os Estados Unidos. O jogo está marcado para a próxima segunda-feira (5), às 16h (horário de Brasília), e fechará as quartas de final do vôlei masculino.

O Brasil chega às quartas de final como um dos melhores terceiros colocados. A seleção comandada por Bernardinho terminou o Grupo C com 4 pontos, atrás de Itália (líder) e Polônia (vice).

Os Estados Unidos chegam ao mata-mata com a segunda melhor campanha. Os norte-americanos avançaram na liderança em grupo com Alemanha, Japão e Argentina.

A vitória da Itália influenciou devido ao posicionamento na classificação geral. Com nove pontos e melhor razão de set vencidos contra perdidos, os italianos alcançaram a primeira colocação. O Brasil, melhor terceiro (sétimo no geral), necessariamente enfrentaria a segunda melhor equipe da fase de grupos.

O mata-mata do vôlei masculino tem chaveamento definido. Ainda há uma partida pela fase de grupos neste sábado, entre Canadá e Sérvia, mas as duas seleções não têm chances de classificação.

O Brasil perdeu para os EUA no encontro mais recente entre as equipes. A seleção brasileira foi derrotada por 3 sets a 2 em 20 de junho, em jogo válido pela Liga das Nações.



Quartas de final do vôlei masculino

Jogo 1: Eslovênia x Polônia (terça, às 4h)

Jogo 2: Itália x Japão (terça, às 4h)

Jogo 3: França x Alemanha (terça, às 4h)

Jogo 4: EUA x Brasil (terça, às 4h)



Semifinal

Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 4

Vencedor Jogo 2 x Vencedor Jogo 3



Datas: 7 de agosto, às 11h e às 15h



Disputa do bronze

9 de agosto, às 11h



Final

10 de agosto, às 8h