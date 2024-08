Evandro desequilibra, Brasil vence checos, e garante 1º lugar do Grupo E no vôlei de praia

O Brasil segue embalado no vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Em mais uma bela atuação nesta sexta-feira (02), a dupla brasileira formada por Arthur e Evandro venceu Perusic e Schweiner, da República Checa, por 2 sets a 0, parciais de 21/18 e 21/16 e garantiu o primeiro lugar do Grupo E. Antes, o time nacional havia vencido o Canadá e a Áustria.

As duas duplas, que venceram seus dois primeiros confrontos, já entraram com a vaga garantida. O que estava em jogo, portanto, era a definição de quem seria o primeiro colocado da chave.

O duelo foi marcado pelo equilíbrio desde o início. Com bom aproveitamento no saque, o Brasil utilizou bem as pancadas em diagonal de Arthur para dar trabalho ao adversário. Com dois aces seguidos de Evandro, a dupla nacional conseguiu abrir uma pequena vantagem (11 a 9).

Do outro lado, enquanto Perusic cuidava da distribuição de jogo e da variação de bolas no momento de atacar, Schweiner teve no fundamento do bloqueio a grande arma da República Checa para seguir na cola do Brasil no marcador.

Melhor sacador dos Jogos de Paris, Evandro seguiu confundindo a recepção do rival. Em mais um belo saque, ele mais uma vez garantiu um ponto para a dupla brasileira em um momento em que o primeiro set já partia para a definição: 18 a 15.

O primeiro set point veio com mais uma bela cortada de Arthur. Nessa combinação, e com a força de Evandro na rede, o Brasil confirmou a vitória nesta primeira parcial ao cravar 21 a 18 sobre os checos.

A vantagem de 1 set a 0 deixou a dupla brasileira mais à vontade para a segunda parcial. Após um equilíbrio inicial, Evandro logo começou a fazer a diferença e isso foi refletido no placar. O Brasil abriu uma boa vantagem (10 a 5) e jogou a pressão para o lado do rival.

Atuando como coadjuvante, Arthur soube colocar o companheiro em evidência. Refém de um jogo mais consistente, a República Checa sofreu para conter as jogadas ofensivas do Brasil. Para piorar, erros infantis de saque complicaram ainda mais uma possível reação.

Dono do confronto, os brasileiros abriram uma vantagem de cinco pontos e administraram até o final, fechando o duelo com os rivais checos por 21 a 16.