Judoca ganha primeira medalha de ouro do Brasil em Paris

*Com Agência Estado

Beatriz Souza ganhou a primeira medalha de ouro do Brasil nas olimpíadas de Paris 2024. A judoca que luta na categoria acima de 78 kg venceu a final contra a israelense Raz Hershko em sua primeira participação nos jogos olímpicos.

• LEIA TAMBÉM: Seleção feminina de futebol vai a campo querendo surpreender as donas da casa

A atleta de 26 anos havia vencido a número 1 do ranking mundial, a francesa Romane Dicko nas semifinais. Já na grande decisão venceu a israelense, que é considerada a 2ª melhor do mundo, por wazari.

A vitória é histórica também para a modalidade, em que, pela primeira vez, uma brasileira sobe ao mais alto lugar do pódio olímpico da categoria feminina mais pesada.

Com o resultado, o judô se torna a modalidade que mais deu ouros a mulheres brasileiras e se isola como o esporte que mais garantiu medalhas ao País. O ouro de Bia é o 27º, e o número pode aumentar ainda nesta edição dos Jogos. Neste sábado, acontece a disputa por equipes mistas. Beatriz entrará no tatame mais uma vez, assim como Larissa Pimenta e Willian Lima, que receberam respectivamente um bronze e uma prata no domingo passado.

"É inexplicável, uma das melhores coisas do mundo", disse à TV Globo sobre a sensação de ser campeã olímpica. A judoca solicitou que a família não viajasse para Paris nos Jogos e segundo ela, a estratégia deu certo. "Eu consegui, deu certo mãe, pai eu consegui! Foi pela vó, mãe. Eu amo vocês mais do que tudo", disse à família, em contato telefônico.

Beatriz Souza junta-se às judocas Sara Menezes e Rafaela Silva como campeã da modalidade. O confronto com a israelense foi o tempo todo favorável à brasileira. Bia conseguiu um waza-ari logo no começo da luta e o carregou até o fim do tempo regulamentar. Passiva, Raz Hershko não conseguiu fazer frente à adversária.

"Eu só fiz o que a gente vinha treinando todos os dias. É uma vida por um dia, a gente abdica de muitas coisas para estar aqui, e quando a gente abre mão de tudo e é campeã olímpica, vale muito a pena. Que venham muitas mais (medalhas) e vamos continuar torcendo para a galera", afirmou a brasileira em entrevista após a vitória.

Na semifinal, a judoca já havia derrotado a primeira do ranking: a francesa Romane Dicko. Bia levou a luta para o golden score, em que qualquer ponto vale a vitória, e conseguiu encaixar uma imobilização. A oponente bateu e desistiu do confronto quando percebeu que não conseguiria escapar.