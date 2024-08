Seleção feminina de futebol vai a campo querendo surpreender as donas da casa

Após uma apática fase de grupos, a seleção brasileira de futebol feminino terá no próximo sábado (3) a oportunidade de dar a volta por cima nos Jogos Olímpicos Paris 2024. No entanto, para manter acessa a chama do inédito ouro olímpico, o Brasil terá pela frente a dura missão de eliminar a França, dona da casa e uma das potências na modalidade, em um Stade La Beaujoire lotado. A bola rolará a partir das 16h, pelas quartas de final.

Na primeira fase da competição, a Canarinho se classificou como a segunda melhor terceira colocada, após vencer a Nigéria e perder os dois jogos seguintes, contra Espanha e Japão. Para o confronto contra as francesas, o técnico Arthur Elias terá as ausências da capitã Marta, suspensa após expulsão na derrota para as espanholas, e da lateral-direita Antonia, que sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda no mesmo confronto e não voltará a atuar nas Olimpíadas.

Com isso, o Brasil deve ir a campo com Lorena; Rafaelle, Lauren (Thais) e Tarciane; Adriana, Duda Sampaio, Yayá, Ana Vitória (Angelina) e Tamires; Ludmila e Kerolin.

As adversárias, por sua vez, não tiveram grandes dificuldades até então e lideraram o Grupo A com relativa tranquilidade. A França obteve vitórias diante de Colômbia e Nova Zelândia e perdeu apenas para o Canadá, atual campeão Olímpico na modalidade.

Buscando o título em casa, as europeias devem ser escaladas com Peyraud-Magnin; Lakrar, Renard (Mbock), Élisa de Almeida e Karchaoui; Henry, Geyoro e Bacha (Dali); Delphine Cascarino, Katoto e Le Sommer (Baltimore).

Além do momento pesar a favor da França, o histórico de confrontos entre os países também não é favorável para as brasileiras. Em 12 disputas na história (nunca em jogos Olímpicos), a seleção brasileira acumula sete derrotas e cinco empates. O duelo mais recente foi no ano passado, quando as adversárias superaram a Canarinho por 2 a 1 na fase de grupos da Copa do Mundo.