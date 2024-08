Saiba qual é o recorde olímpico mais antigo em vigor no Atletismo

Considerada a modalidade mais nobre dos Jogos Olímpicos, o atletismo começou a ser disputado nesta sexta-feira (20) em Paris. E, logo na primeira noite, teve recorde mundial quebrado: a equipe mista dos Estados Unidos no revezamento 4x400m cruzou a linha com o tempo de 3min07s41. A expectativa pela quebra de novos recordes é grande nas Olimpíadas de 2024, mesmo com as melhores marcas ficando cada vez mais difíceis de serem superadas.

Com a marca obtida nesta sexta-feira, a equipe norte-americana do revezamento entra no seleto rol de atletas que possuem recordes olímpicos no atletismo. A lista conta com nomes como Usain Bolt (100m, 200m rasos e revezamento 4x100m), Kenenisa Bekele (5.000m e 10.000m) e o brasileiro Thiago Braz (salto com vara).

Mas, você sabe quem possui o recorde olímpico em vigor a mais tempo no atletismo?

Trata-se do norte-americano Bob Beamon, no salto em distância. O atleta obteve a marca de 8,90m nos Jogos Olímpicos da Cidade do México, em 1968. Ou seja, o recorde de Beamon nunca foi batido desde que ele o obteve, há 56 anos.

Não há muita expectativa acerca da quebra do recorde de Beamon. A título de comparação, na Olimpíada de Tóquio 2020, a medalha de ouro ficou com o grego Miltiadis Tentoglou, com a marca de 8,41m.

O recorde mundial no salto em distância pertence a outro norte-americano, Mike Powell, que alcançou 8,95m em 1991.