Pelotas e Monsoon iniciam a disputa do título da Divisão de Acesso

Garantidos na elite do futebol gaúcho, Monsoon e Pelotas iniciam nesta quinta-feira (1º), às 20h30min, a decisão da Divisão de Acesso 2024. A partida de ida das finais acontece no estádio Boca do Lobo, na Zona Sul do Estado. A tradicional equipe pelotense retorna ao Gauchão após três anos na Segundona, enquanto os porto-alegrenses fazem a sua primeira aparição na Série A estadual. O confronto é marcado por histórias contrastantes e trajetórias distintas.

LEIA TAMBÉM: Cruzeiro de Cachoeirinha enfrenta crise financeira e dívida milionária



Sofrendo com o sucesso do rival Brasil, que chegou a decidir o Estadual na última década, o Lobão conseguiu dar a volta por cima e conquistou o seu principal objetivo no ano, que era disputar a divisão principal do futebol gaúcho, garantindo também um reencontro contra o seu maior rival para reeditar o maior clássico da Zona Sul.



Na fase classificatória, o Pelotas quase ficou de fora do mata-mata, mas ficou à frente do Aimoré por um ponto e assegurou na última rodada a quarta vaga do Grupo B. Nas quartas de final, o clube venceu por 2 a 0 na ida contra o Glória de Vacaria, mas cedeu o empate na volta e decidiu o avanço nos pênaltis. Sofrendo com o sucesso do rival Brasil, que chegou a decidir o Estadual na última década, o Lobão conseguiu dar a volta por cima e, que era disputar a divisão principal do futebol gaúcho, garantindo também um reencontro contra o seu maior rival para reeditar o maior clássico da Zona Sul.Na fase classificatória, o, mas ficou à frente do Aimoré por um ponto e assegurou na última rodada a quarta vaga do Grupo B. Nas quartas de final, o clube venceu por 2 a 0 na ida contra o Glória de Vacaria, mas cedeu o empate na volta e decidiu o avanço nos pênaltis.

A semifinal também foi decidida fora de casa, após um empate em 0 a 0 contra o Inter na Boca do Lobo. Na Baixada Melancólica, o Lobo superou o adversário e calou Santa Maria com a vitória em 2 a 1 e a passagem para a final.

LEIA TAMBÉM: Conheça o Monsoon, time do bairro Lami que lidera a Divisão de Acesso do Estado



Com apenas três anos de fundação, o Monsoon atingiu algo que parecia ser inimaginável. A agremiação da zona sul de Porto Alegre, ascendeu de forma relâmpago ao topo do futebol gaúcho e em 2025 fará a primeira participação na Série A do Gauchão na curta vida do clube. Conhecido como o Trovão da Zona Sul, a equipe é financiada por um grupo árabe e conta com uma mescla entre experiência e juventude no seu elenco. Destaque da competição, o goleiro Max garantiu a campanha histórica.



Com a melhor campanha do Grupo B, os porto-alegrenses eram grandes favoritos ao acesso para a primeira divisão, que já havia escapado na temporada anterior. Sem muito sufoco, a equipe despachou o União Frederiquense com a vitória na capital gaúcha por 2 a 1 após o empate fora de casa por 1 a 1. O cenário não foi o mesmo na semifinal. Com apenas três anos de fundação, o Monsoon atingiu algo que parecia ser inimaginável. A agremiação da zona sul de Porto Alegre, ascendeu de forma relâmpago ao topo do futebol gaúcho e em 2025do Gauchão na curta vida do clube. Conhecido como o Trovão da Zona Sul, a equipe é financiada por um grupo árabe e conta com uma mescla entre experiência e juventude no seu elenco. Destaque da competição, o goleiro Max garantiu a campanha histórica.Com a melhor campanha do Grupo B, os porto-alegrenses eram grandes favoritos ao acesso para a primeira divisão, que já havia escapado na temporada anterior. Sem muito sufoco,com a vitória na capital gaúcha por 2 a 1 após o empate fora de casa por 1 a 1. O cenário não foi o mesmo na semifinal.

Contra o Passo Fundo, dois empates em 0 a 0 levaram as equipes para a decisão por pênaltis. Com muito drama, o Monsoon contou com uma atuação brilhante do seu arqueiro para chegar à final, selando a subida ao seu primeiro Gauchão no ano seguinte.