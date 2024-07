Rafael Macedo recebe três punições e fica sem o bronze em Paris

Rafael Macedo perdeu para o francês Maxime-Gael Ngayap Hambou nesta quarta-feira (31) e ficou sem medalha na categoria até 90kg Olimpíadas de Paris. O brasileiro fez uma luta agressiva, mas recebeu três punições e acabou sem um lugar no pódio após 3min55 de combate. nesta quarta-feira (31) e ficou sem medalha na categoria até 90kg Olimpíadas de Paris. O brasileiro fez uma luta agressiva, mas recebeu três punições e

Rafael venceu com tranquilidade o o sul-coreano Juyeop Han na repescagem, carimbando a vaga para a disputa de sua primeira medalha olímpica. O brasileiro conseguiu um waza-ari e um ippon no tempo regulamentar da luta.

De quebra, o brasileiro eliminou um adversário pior colocado no ranking mundial. Juyeop Han é o 24º, enquanto Rafael é 11º.

Rafael Macedo foi para a repescagem após derrota para o espanhol Tristani Mosakhlishvili, bronze no último Mundial. O brasileiro sofreu um waza-ari no contragolpe faltando cerca de um minuto para o fim da luta e acabou derrotado.

Antes, o brasileiro venceu o romeno Alex Cret com uma chave de braço no golden score. Rafael teve um início de luta complicado, mas evitou os golpes do romeno e levou para o golden score. Ele, porém, conseguiu encaixar uma chave de braço e avançou para as quartas.

Na estreia, Macedo venceu o holandês Noel vant End, no golden score. Vant End tentou evitar um golpe do brasileiro, acabou mergulhando de cabeça, recebeu o terceiro shidô e se despediu da competição.

O judoca integra o time brasileiro que brigará por medalha na equipe mista. A competição acontece neste sábado (3) a partir das 5h (de Brasília).