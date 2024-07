Seleção masculina de vôlei perde para a Polônia e precisa vencer Egito para evitar eliminação

A seleção brasileira masculina de vôlei está em situação complicada na Olimpíada de Paris. Nesta quarta-feira, a equipe comandada pelo técnico Bernardinho conseguiu ficar duas vezes na frente do placar, mas sofreu a virada da Polônia e perdeu por 3 sets a 2.

Com parciais de 22/25, 25/29, 19/25, 25/23 e 15/12, o Brasil somou seu primeiro ponto em Paris e ocupa o 3º lugar no Grupo B. Na última rodada, a seleção enfrenta o Egito, que ainda não pontuou. O jogo será na sexta-feira, às 8 h (de Brasília). Sem chances de alcançar Itália e Polônia, o Brasil vai precisar da vitória sobre o Egito para tentar a classificação como um dos melhores terceiros colocados.



A Polônia chegou aos cinco pontos com a vitória sobre o Brasil e está na vice-liderança do Grupo B, atrás da Itália, que tem 6. Classificadas às quartas de final, as seleções disputam o primeiro lugar na última rodada.



Com uma sólida atuação da defesa, principalmente do bloqueio, e a boa distribuição feita por Bruninho, o Brasil liderou o 1º set desde o início e chegou a abrir 17 a 11. A Polônia reagiu na reta final e chegou a virar para 22 a 21. Foi então que brilhou a estrela de Leal. Autor de seis pontos, o cubano naturalizado brasileiro foi para o saque no 22 a 22 e não saiu mais, fechando o 1º set em 25 a 22 com um ace.



Bernardinho manteve o levantador Cachopa e o ponta Adriano nos lugares de Bruninho e Leal, respectivamente. As mudanças surtiram efeito e, depois de um início equilibrado, o Brasil contou com Lucarelli inspirado para deslanchar e ganhar por 25 a 19.



O 4º set foi o mais equilibrado da partida, com as duas seleções trocando a liderança. Até que a Polônia conseguiu abrir 3 pontos na reta final e venceu por 25 a 23 depois de um erro de saque de Lucarelli.



O Brasil sentiu a derrota no 4º set e viu a Polônia abrir 7 a 2 no tie-break. Apesar de ter reagido e empatado no 12 a 12, a seleção sofreu três pontos seguidos e perdeu por 15 a 12.