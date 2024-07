Wanderley Pereira vence no boxe e vai dar 'revanche' para ucraniano no duelo pelo pódio

Wanderley Pereira estreou com vitória no boxe dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, nesta terça-feira (30), ao derrotar o haitiano Cedrick Belony, por decisão unânime dos jurados (5 a 0, todos 30 a 27), em duelo válido pela categoria até 80 quilos.

Wanderley impôs seu estilo mais técnico e não teve grandes problemas para vencer os três rounds. "Quebrou o gelo da estreia. Consegui impor meu jogo, trabalhei com a mão da frente, me movimentei para os lados e coloquei golpes em sequência para sair com uma vitória tranquila."

Nas quartas de final, Wanderley vai encarar o ucraniano Oleksandr Khyzhniak, derrotado em Tóquio pelo brasileiro Hebert Conceição na decisão da medalha de ouro. "É um adversário bastante duro, trabalha com muito volume, ritmo, mas treinamos e vamos traçar uma estratégia para nossa técnica seja superior na luta."

Wanderley x Khyzhniak pelas quartas de final será na sexta-feira (02). O vencedor terá um lugar no pódio garantido porque no boxe os perdedores das semifinais ficam com o bronze.

Na categoria até 51 quilos, Michael Trindade não teve chances diante do cubano Alejandro Claro, que dominou totalmente o combate. Ao final dos três rounds, os cinco jurados apontaram o representante de Cuba como vencedor de forma unânime. Dois anotaram 30 a 26 e três 30 a 27.

No feminino, na categoria 57 quilos, Tatiana Chagas foi eliminada pela coreana Aeji Im, em decisão dividida dos jurados: 4 a 1. A lutadora asiática, canhota, soube usar a maior envergadura e, com rapidez na movimentação de pernas, dominou as ações no ringue.

O boxe brasileiro estará em ação nesta quarta-feira (31). Luiz Oliveira, o Bolinha, luta pela primeira vez contra americano Jamal Harvey.