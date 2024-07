Dupla brasileira estreia com vitória no tênis feminino em Paris

Bia Haddad e Luisa Stefani conquistaram nesta segunda-feira (29) mais uma vitória para o tênis brasileiro nas duplas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - seguida de Monteiro/Wild. A dupla feminina também passou para as oitavas de final no torneio e sentem a esperança da medalha no esporte.



A dupla "Bilu" foi firme contra as chinesas Yuan Yue e Zhang Shuai e venceu por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. Bia havia jogado na chave de simples horas antes. Com uma bolha no dedo da mão, teve dificuldades com o saque e acabou eliminada. No entanto, ela elevou o nível ao longo da partida de duplas, impulsionada pela atuação de Stefani, que foi dominante nos voleios na rede e ainda não havia estreado nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Houve uma quebra para cada lado, e só no nono game o Brasil reassumiu a dianteira. Aos poucos Bia foi se soltando e ganhando confiança. Selou a primeira parcial com um ace: 6/4. “Foi muito importante a conversa que a gente teve, tanto em grupo com o time, quanto eu com o Rafa (técnico) e com a Lu (Stefani) individualmente. Esses momentos são importantes para mudar o chip. Eu consegui entrar com a energia certa”, refletiu Bia.



O segundo set começou mais tranquilo para as brasileiras, com uma quebra e 2/0. As chinesas salvaram outras oportunidades de quebra, mas como não ameaçaram o serviço das brasileiras, a margem se manteve até o fim: 6/4.



"Os Jogos Olímpicos são algo que eu amo muito jogar. Os meus últimos foram indescritíveis. Aqui é outra oportunidade que tenho, ainda mais com o público agora. Jogar com a Bia é sempre bom, nosso jogo encaixa muito bem”, complementou Luisa.



Na próxima rodada, as oitavas de final, Bia e Luisa encaram as vencedoras do confronto entre as britânicas Heather Watson e Katie Boulter e as alemãs Angelique Kerber e Laura Siegemund.