Juliana Viana conquista primeira vitória brasileira no badminton feminino

Juliana Viana garantiu o primeiro triunfo do badminton feminino do Brasil em Jogos Olímpicos, nesta segunda-feira (29). Com vitória por 2 sets a 0 sobre Lo Sin Yan Happy, de Hong Kong, as parciais foram de 21/19 e 21/14.



Aos 19 anos e vestindo a camisa do Brasil, Juliana comemora o feito histórico ainda em choque. “Estou muito emocionada, muito feliz por ter feito história, por representar meu País. Desde pequena, meu sonho era representar o Brasil internacionalmente, ainda mais no maior evento esportivo, os Jogos Olímpicos”.

Na primeira partida do badminton, Juliana acabou perdendo para a tailandesa Supanida Katethong por 2 a 0, com parciais de 21/16 e 21/19. Agora, Juliana e a torcida aguardam o desfecho de Katethong (TAI) x Lo (HKG), na próxima terça-feira (30), para a definição do grupo D.



Uma possível vitória da atleta de Hong Kong por 2 a 0 pode equilibrar o grupo D e levar a confirmação da vaga à contagem por pontos e não sets. Juliana e o Brasil ainda têm chances de classificação no badminton feminino.