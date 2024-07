Grêmio x Vasco: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após um primeiro turno em que o torcedor prefere esquecer, o Grêmio dará inicio à segunda metade do Campeonato Brasileiro no próximo domingo (28), a partir das 19h. Pela 20ª rodada do torneio nacional, os tricolores receberão o Vasco da Gama, na Arena Condá, em Chapecó-SC. Com o empate diante do Corinthians no último jogo, a equipe gaúcha pode, em caso de vitória, deixar a zona de rebaixamento da competição.

O Grêmio está entre os quatro últimos do Brasileirão desde a 9ª rodada, quando foi derrotado pelo Botafogo, em Cariacica. Desde então, oscilou, trocou de posições, mas nunca esteve tão próximo de deixar a zona quanto agora. Para que isso ocorra, basta uma vitória simples diante dos cariocas, aliada à derrota do Cuiabá ou do Criciúma.

No momento, os gremistas ocupam a 17ª colocação, com 15 pontos. Em relação ao último jogo, a tendência é que Renato Portaluppi faça apenas uma substituição em sua equipe titular, tirando Jemerson e colocando Dodi, desfazendo assim a linha de três zagueiros. Desse modo, o Tricolor voltaria a atuar num 4-4-2.

No outro lado, o Vasco vem de um momento tranquilo na temporada. Sob o comando do interino Rafael Paiva, os cruzmaltinos estão na 11ª posição, com 23 pontos. Para este jogo, a expectativa está na reestreia de Coutinho entre os titulares.

A partida terá transmissão exclusiva no canal Premiere.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Grêmio - Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely (Jemerson), Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Pepê) e Edenilson; Cristaldo, Nathan e Soteldo. Técnico: Renato Portaluppi.



Vasco - Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton; Hugo Moura e Matheus Carvalho; Coutinho, Emerson Rodríguez e David; Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.



Arbitragem - Paulo César Zanovelli, auxiliado por Victor Imazu dos Santos e Celso Luiz da Silva. No VAR estará Rodrigo Guarizo do Amaral.



Serviço Grêmio x Vasco



Local: Arena Condá, em Chapecó-SC



Data e hora: domingo (28/7), às 19h;



Transmissão: Premiere.