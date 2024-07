Bahia x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

A primeira metade do Campeonato Brasileiro já passou e o segundo turno começa neste final de semana. Pela 20ª rodada do Brasileirão, o Inter visita o Bahia, às 20h, neste sábado (27), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Disputando em partes distintas da tabela, baianos e gaúchos dependem dos três pontos para escalar na classificação. No primeiro turno, vitória do Colorado por 2 a 1, no estádio Beira-Rio. Ambas as equipes estão em má fase na temporada, com crise do lado vermelho e oscilação por parte dos tricolores. A partida será transmitida pelo Premiere.O Inter de Roger Machado vive um momento muito ruim. Eliminado da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, a equipe não tem mais perspectivas de levantar uma taça no ano. Sem objetivos claros para disputar, o Colorado foca, agora, em ao menos conquistar uma vaga na próxima edição da Libertadores. Os gaúchos não vencem há nove partidas e no último confronto pelo Brasileirão foram derrotados pelo Botafogo, fora de casa. Vitão, Fernando, Aránguiz, Thiago Maia, Lucca, Wanderson e Alan Patrick são desfalques.O Bahia de Rogério Ceni começou muito bem o Brasileirão, com chances até mesmo de lutar pelo título, mas as últimas rodadas demonstraram uma queda vertiginosa de performance. Sem vencer há três jogos, o Tricolor de Aço conquistou um empate suado, nos acréscimos, contra o lanterna Atlético-GO. Em casa, Ceni promete remobilizar o seu esquadrão e conta com dois jogadores ex-Inter: Iago e De Pena. Victor Cuesta, Rezende e Jean Lucas estão fora pelo terceiro cartão amarelo. Biel, lesionado, também é desfalque.