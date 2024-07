Sem vencer há um mês, Inter visita o Bahia pensando em virar a página

Dentro do folclore do futebol gaúcho, uma das frases mais conhecidas é: “vencer o Gre-Nal arruma a casa”. No caso do Colorado, nem a vitória no clássico 442 foi capaz de alinhar o caminho do clube para o restante da temporada. Inclusive, o triunfo contra o maior rival foi o último sorriso do torcedor, que não sabe o que é comemorar desde o confronto disputado no mês de junho, em Curitiba. Neste sábado (27), o Inter enfrenta o Bahia, às 20h, em Salvador, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a expectativa de virar a página e recomeçar o ano.

Após nove jogos sem vencer e duas eliminações vexatórias na Copa do Brasil e na Sul-Americana em dez dias, o alvirrubro tem o dever de voltar a ganhar para espantar a crise. Com apenas duas partidas no comando da equipe, o técnico Roger Machado não conseguiu implementar o seu estilo de jogo e nem reverter o cenário anímico em um vestiário que acumula frustrações. Apesar das decepções recentes nas copas, o treinador tem na abertura do segundo turno do Brasileirão a chance de remobilizar o grupo para alcançar uma classificação digna no final do ano.



Roger conta com quatro jogos adiados para almejar ao menos uma vaga na próxima Libertadores, mas já neste final de semana terá um teste de fogo. Contra o Bahia, um dos bons times da competição, a tarefa não será fácil. A cirurgia na equipe titular não deve ocorrer, com a escalação projetada sendo basicamente a mesma da última partida, o empate contra o Rosário Central-ARG.



A única mudança obrigatória é na função de articulador, já que Alan Patrick foi diagnosticado com uma grave lesão no joelho esquerdo. Gabriel Carvalho, cria do Celeiro de Ases, é o principal candidato ao posto do camisa 10. Gustavo Prado e Bruno Gomes também disputam a vaga.



Com muitos desfalques, como Vitão, Fernando, Aránguiz, Thiago Maia, Lucca e Wanderson, poucas alterações são esperadas no restante do onze inicial. O lateral-esquerdo Bernabei, arquivado por Coudet e redescoberto por Roger, deve finalmente iniciar jogando.



O Colorado deve ir para o confronto com: Rochet; Bustos, Mercado, Robert Renan e Bernabei; Rômulo e Bruno Henrique; Borré, Gabriel Carvalho (Gustavo Prado ou Bruno Gomes) e Wesley; Valencia.

Vindo de três jogos sem vencer, o Bahia de Rogério Ceni vive um período de instabilidade, mas ainda sonha com coisas grandes na temporada. Após arrancar um empate nos acréscimos contra o Atlético-GO, o Tricolor de Aço conta com De Pena e Iago, ex-jogadores do Inter, para voltar ao caminho das vitórias.

Ceni deve escalar uma equipe com: Marcos Felipe; Arias, Kanu, Gabriel Xavier e Iago; Caio Alexandre; Everton Ribeiro, Cauly e De Pena (Luciano Juba); Thaciano e Everaldo.