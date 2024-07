Inter decepciona, não sai do empate e dá adeus à Copa Sul-Americana

Nem o forte apoio da torcida foi capaz de evitar mais um fracasso na história recente do Beira-Rio. Amplamente favorito no confronto, o Inter não foi capaz de bater o Rosário Central-ARG e empatou em 1 a 1 nos seus domínios, nesta terça-feira (23), em Porto Alegre, pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Alan Patrick e Sández marcaram os gols. No jogo de ida, o Central venceu por 1 a 0, na Argentina. Esta é a terceira partida seguida do alvirrubro sem vencer jogando em casa após as enchentes, com a segunda eliminação no ano em frente os seus torcedores.

Os mandantes partiram para o ataque logo que soou o apito inicial. A primeira finalização da partida surgiu com menos de 60 segundos de jogo, com Renê, de fora da área. A atmosfera criada incendiou os ânimos dos jogadores, conduzindo a pressão em campo. Aos 9 minutos, depois de um erro na saída de bola por parte dos argentinos Borré quase fez um gol antológico de bicicleta.



Com mais de 80% de posse de bola, parecia estar amadurecendo o tento colorado, mas foi o Central quem abriu o placar no primeiro ataque. Após o rebote de uma falta cobrada na área se tornar um cruzamento despretensioso, Sández aproveitou a bola espirrada e encheu o pé para bater Rochet e calar o Gigante da Beira-Rio, dobrando a vantagem no agregado para o Rosario, aos 20 minutos da primeira etapa.



A ansiedade era nítida e o baque da sair perdendo demorou para se dissipar entre torcedores e jogadores. A desatenção era tanta que Rochet quase cometeu um erro crasso ao apenas acompanhar um cruzamento que passou por cima da sua cabeça. A bola foi salva em cima da linha e chegou na cabeça de Marco Ruben, que perdeu um gol incrível, que mataria o confronto.



A volta do intervalo veio com mudança na equipe e no comportamento. Bernabei e Bruno Gomes entraram nos lugares de Renê e Rômulo, na expectativa de aumentar o volume ofensivo e decisão deu certo. Aos 4 minutos, Wesley cruzou, Valencia fez Broun trabalhar e Alan Patrick testou para o gol e destravou a defesa argentina, igualando o marcador e colocando fogo no jogo.

O Central fez força para esfriar o jogo, com muitas faltas e muita cera, mas não conseguiu. O ímpeto alvirrubro empurrou o adversário para o campo defensivo e o momento na segunda etapa era todo do Inter. Nos minutos finais, Borré, Valencia e Alario foram para o tudo ou nada, em busca do gol que poderia salvar a temporada colorada, mas nada parecia adiantar. Com a famosa catimba castelhana, o Central se segurou e conquistou uma classificação improvável em Porto Alegre.

Eliminado na repescagem, o Colorado dá adeus à Sul-Americana e volta a focar no Campeonato Brasileiro, única competição em disputa no ano. A equipe enfrenta o Bahia, no sábado, às 20h, em Salvador, pela 20ª rodada.

Inter (1) - Rochet; Bustos, Mercado, Robert Renan e Renê (Bernabei); Rômulo (Bruno Gomes), Bruno Henrique (Gabriel Carvalho) e Alan Patrick (Alario); Wesley (Gustavo Prado), Borré e Enner Valencia. Técnico: Roger Machado



Rosario Central (1) - Broun; Coronel, Mallo, Quintana e Sández; Gomez (Ortiz), Ibarra (Rodríguez), Campaz (Giaccone) e Martinez; Marco Rubén (Malcorra) e Copetti (Módica). Técnico: Miguel Ángel Russo.



Arbitragem: Gustavo Tejera (VEN).