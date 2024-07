Seleção feminina de handebol estreia contra a Espanha mirando medalha

Primeira equipe do Brasil a entrar em quadra nos Jogos Olímpicos Paris 2024, a seleção feminina de handebol segue fazendo sua preparação para a estreia, marcada para quinta-feira (25), às 9h, no horário de Brasília, contra a Espanha. Com a largada cada vez mais próxima, o técnico Cristiano Rocha encerrou a preparação com duas atividades para aparar as arestas em Paris.

Nos treinos, ele realizou diversos exercícios e movimentações, priorizando, sobretudo a parte defensiva do time brasileiro. Uma das principais jogadoras do time, a armadora Bruna de Paula analisou as chances do Brasil na competição e falou sobre a expectativa para os Jogos.

"Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, mas sabemos que nosso time é de alto nível, batemos de frente com qualquer equipe. Não vai ser fácil, cada jogo será como uma final. Vamos fazer nosso máximo pela medalha. Esse é nosso objetivo", disse a atleta.

"Temos um time muito experiente, quase todo mundo jogando na Europa. Sabemos que nos clubes disputamos jogos difíceis todo fim de semana. Aqui vai ser a mesma coisa. Vamos enfrentar com a mesma energia", completou, demonstrando confiança na preparação da equipe. O Brasil está no grupo B da competição, ao lado de Hungria, França, Espanha e Angola.