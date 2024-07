Seleção de futebol feminino faz sua estreia em grupo difícil em Paris

Em um momento de reconstrução, a seleção de futebol feminino faz a sua estreia nos Jogos Olímpicos de Paris nesta quinta-feira (25), às 14h, contra a Nigéria, em Bordeaux. Com Arthur Elias no comando, a esperança é de brigar por um lugar no pódio, tarefa complicada desde a primeira fase. O Brasil está no Grupo C, ao lado da atual campeã mundial e favorita ao ouro Espanha, Japão e da adversária desta quinta.

Com estreantes em Olimpíadas, como a goleira Lorena, do Grêmio, e com a veterana e seis vezes melhor do mundo, Marta, a mescla entre experiência e juventude no elenco brasileiro pode ser a diferença no torneio. Apesar do momento de transição, a expectativa é de um futebol capaz de competir com as grandes forças do mundo.

A chave complicadíssima já coloca as brasileiras em um estado de alerta desde o primeiro confronto, já que qualquer jogo importa e uma eliminação na fase de grupos seria frustrante para a sequência de trabalho. Para evitar uma queda precoce, a seleção trabalhou com as 18 convocadas e mais quatro suplentes na Granja Comary para chegar em Paris na ponta dos cascos.

Contratado pela CBF em setembro do ano passado, após uma passagem vitoriosa pelo Corinthians, Arthur Elias comandou a seleção em 15 partidas até aqui, com dez vitórias, dois empates e três derrotas. A primeira competição oficial foi a Copa Ouro, onde ficou com o vice-campeonato, perdendo para os EUA. Apesar do revés, Elias exaltou o espirito competitivo em pouco tempo de trabalho.

Para encarar a Nigéria, a referência Marta pode iniciar no banco. Sem a capitã, a responsabilidade cai no colo Tamires, de 36 anos, multicampeã pelo Corinthians e que participa do seu terceiro ciclo olímpico. A equipe titular da estreia deve ter: Lorena; Rafaelle, Thaís e Antônia; Duda Sampaio, Yaya, Adriana e Tamires; Ludmilla, Gabi Portilho e Gabi Nunes.