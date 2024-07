Inter x Rosario Central: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Precisando se reencontrar em uma temporada recheada de problemas, o Inter recebe o Rosario Central nesta terça-feira (23), às 21h30min, no Beira-Rio, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. Depois de sair atrás na ida, ao perder por 1 a 0 na Argentina, o Colorado precisa vencer pela diferença mínima para levar a decisão aos pênaltis. Se bater os visitantes por dois gols ou mais de diferença, o time gaúcho se classifica no tempo normal. A transmissão fica por conta do SBT, da ESPN e do Disney+, no streaming.

Com a preparação encerrada nesta segunda, no CT de Alvorada, Roger Machado encaminhou a escalação em atividade com os portões fechados. Ele comemora a possibilidade de ir a campo com Alan Patrick, Valencia e Borré, formando o trio de ataque ideal, utilizado apenas uma vez ao longo da temporada.

Sem desfalques no campo das suspensões, o grupo segue sem nomes importantes por conta de lesões. Vitão, Fernando, Thiago Maia e Aránguiz estão fora. Por outro lado, Wanderson e Bustos estão liberados e ficam à disposição.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet; Bustos, Mercado, Robert Renan e Renê; Rômulo, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wesley; Borré e Valencia. Técnico: Roger Machado.

Rosario Central - Broun; Coronel, Facundo Mallo, Quintana e Sández; Lovera, Ibarra (Jonatan Gómez), Mauricio Martínez e Campaz; Copetti e Marco Rubén. Técnico: Miguel Ángel Russo.

Arbitragem: Gustavo Tejera, auxiliado por Nicolas Taran e André Nievas (trio uruguaio). VAR:Carlos Orbe (VEN).

Serviço Inter x Rosario Central

Local: estádio Beira-Rio;

Data e hora: terça-feira (23), às 21h30min.

Transmissão: SBT, ESPN e Disney+;