Botafogo x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Sob o comando de Roger Machado, o Inter quer sair da crise ao visitar o Botafogo, líder isolado do Campeonato Brasileiro, pela 18ª rodada, neste sábado (20), às 18h30min, no estádio Nilton Santos. O confronto no Rio de Janeiro marca a estreia do treinador, que teve duas atividades para definir o time que encara os cariocas. A transmissão fica por conta do Premiere.

A preparação se encerrou nesta sexta-feira, no CT Morada dos Quero-Queros, e o principal problema está nas ausências. Na defesa, Vitão e Fernando estão fora por lesões musculares, que também tiram o volante Thiago Maia e o atacante Valencia. Já Alan Patrick recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo com o Vasco e está suspenso. Por outro lado, Borré é atração após voltar da Copa América.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo: John; Damián Suárez, Lucas Halter, Barboza e Marçal; Marlon Freitas e Gregore (Tche Tche); Luiz Henrique, Tiquinho Soares e Savarino; Junior Santos. Técnico: Artur Jorge.

Inter: Rochet (Fabrício); Igor Gomes, Mercado, Robert Renan e Renê; Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique e Hyoran; Wesley (Wanderson) e Borré. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP). VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas (MG).

Serviço Botafogo x Inter

Local: estádio Nilton Santos;

Data e hora: sábado (20), às 18h30min;

Transmissão: Premiere.