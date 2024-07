Harry Kane admite 'coração partido' com vice-campeonato da Eurocopa

Capitão da seleção inglesa, Harry Kane amargou mais uma decepção neste domingo (14), ao cair pela segunda edição seguida na decisão. Depois e perder em Wembley há três anos diante da Itália, nos pênaltis, viu a esquadra nacional sofreu um gol na reta final, em Berlim, e ser superada pela Espanha, por 2 a 1. Depois de deixar o Estádio Olímpico em silêncio, ele usou as redes sociais para mandar uma mensagem à torcida.

A equipe avançou sob enormes críticas ao trabalho do técnico Gareth Southgate. Nas oitavas, vitória apertada sobre a Eslováquia, com gol de Kane nos acréscimos do segundo tempo. A seleção só eliminou a Suíça nos pênaltis e nas semifinais passou pela Holanda também anotando no fim,na busca pelo troféu.Sem muito tempo a lamentar, já com compromisso da Liga das Nações em setembro, contra Irlanda e Finlândia,da seleção inglesa. "No final das contas, ficamos aquém do nosso objetivo e teremos que conviver com isso, mas como sempre fazemos, vamos nos levantar, sacudir a poeira e estar prontos para lutar novamente com a camisa da Inglaterra. Obrigado a todos os fãs que acreditaram em nós e nos apoiaram até o fim!"