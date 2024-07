Mais novo que Endrick, Yamal passou de ano na Euro e não poderia 'madrugar'

Joia da Espanha e autor de um golaço na semifinal da Eurocopa contra a França, Lamine Yamal conciliou os jogos e treinos durante o torneio com os estudos. A promessa vai completar 17 anos no próximo sábado (13), na véspera da final da Eurocopa. Ele é, inclusive, mais novo que Endrick, que completará 18 anos no próximo dia 21.

Yamal passou de ano durante a Eurocopa. O atacante do Barcelona estava terminando a Educação Secundária Obrigatória (ESO) e precisou estudar durante o começo da competição para se formar. A ESO dura dos 12 aos 16 anos de idade na Catalunha.

Formado, o jogador agora pode decidir o que fazer: ele pode seguir em estudos técnicos, trabalhar ou fazer dois anos de uma espécie de pré-universidade.

"Acabei de sair do treino e me disseram que correu tudo bem. Eu passei nas provas e tenho o título ESO agora. Vou ser honesto [sobre as notas]: olhei no celular e falava que eu passei, então fechei o aplicativo, liguei para minha mãe e contei a ela", contou Yamal, à rádio "Onde Cero", no dia 28 de junho. Yamal disputou três jogos da Euro enquanto estudava. Ele participou das vitórias da seleção contra Croácia, Itália e Albânia na fase de grupos.

'PROBLEMAS' COM A LEI ALEMÃ

País-sede da Eurocopa, a Alemanha não permite que menores de idade trabalhem após 20h. A restrição, no entanto, é um pouco mais flexível a jogadores de futebol, que podem trabalhar até 23h, segundo a imprensa local.

Yamal extrapolou o horário limite em quatro dos seis jogos da Espanha até aqui. Os duelos contra Itália, Albânia, Geórgia e França começaram às 21h do horário alemão (16h de Brasília) e terminaram próximos às 23h local. O período pós-jogo (vestiário, entrevistas e trajeto de volta ao hotel) é considerado como tempo de trabalho.

Por este motivo, a Real Federação Espanhola de Futebol teria que pagar 30 mil euros (R$ 175,8 mil na cotação atual) de multa por cada jogo em que houve o estouro do limite. O governo alemão, no entanto, tem feito 'vistas grossas' no caso de Yamal e não cobrou os cerca de R$ 700 mil à RFEF.

Yamal é o único jogador menor de idade entre as 24 seleções que disputaram a Eurocopa. O atacante se tornou o mais jovem a entrar em campo e o mais novo a fazer um gol na história do torneio. Ele também tem três assistências na competição.