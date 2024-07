Espanha vence Inglaterra e é campeã da Euro pela quarta vez na história

A Europa é espanhola pela quarta vez. A Espanha venceu a Inglaterra por 2 a 1, neste domingo (14), no Estádio Olímpico de Berlim e conquistou o título da Eurocopa de 2024. Oyarzabal foi o herói do título espanhol. O atacante entrou no segundo tempo e marcou o gol decisivo nos minutos finais do duelo. Antes, Nico Williams havia colocado a Espanha na frente, e Palmer deixou tudo igual para a Inglaterra.

A Espanha se tornou a maior campeã da história da Eurocopa. A Fúria estava empatada com a Alemanha com três títulos e conquistou sua quarta taça justamente em território alemão. A Inglaterra, por sua vez, de novo sai de mãos vazias. Os ingleses nunca venceram a competição e enfrentam um jejum de títulos que vem desde 1966, quando venceram a Copa do Mundo.



O primeiro tempo foi de batalha de estratégias e poucas chances. Ao seu melhor estilo, a Espanha tentou desmontar a defesa inglesa com trocas de passes, mas que foram praticamente inofensivas. A Inglaterra, por outro lado, apostou nas jogadas com ultrapassagens dos laterais Walker e Shaw, também sem êxito.

Os goleiros quase não trabalharam, e as duas seleções foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

A Espanha voltou para o segundo tempo sem um pilar, mas com as joias funcionando e abrindo placar. Rodri sentiu um incômodo no final da etapa inicial e não voltou para o jogo, sendo substituído por Zubimendi. A seleção não sentiu o impacto, pelo contrário, melhorou.

Logo no primeiro minuto, Yamal e Williams trabalharam juntos na jogada que resultou no gol que abriu o placar. O tento não diminuiu o ímpeto dos espanhóis nos 10 minutos iniciais da etapa, que quase ampliaram o marcador em outras três oportunidades.

A estrela do técnico Gareth Southgate brilhou na metade final do segundo tempo. O treinador abriu mão de Kane para colocar Watkins e deixou o time mais ofensivo colocando Palmer no lugar de Mainoo. O meia do Chelsea mostrou porque foi um dos destaques do futebol europeu na última temporada e empatou o jogo em Berlim pouco depois de entrar, levando os ingleses à loucura.

O título espanhol veio com brilho da estrela de Luis De La Fuente. O gol inglês fez o ambiente mudar em Berlim. O ânimo espanhol demorou alguns minutos a voltar e foi recuperado nos minutos finais, quando Oyarzabal, que entrou no lugar de Morata, de carrinho, foi às redes e levou os espanhóis ao delírio.