Juventude x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Precisando virar a chave após a troca de treinador, o Inter visita o Juventude neste sábado (13), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. O confronto em Caxias do Sul é de vida ou morte e, para piorar, o Colorado precisa reverter a desvantagem de um gol construída pelo Papo na vitória por 2 a 1 como visitante na quarta, em pleno Beira-Rio. A transmissão fica por conta do Amazon Prime, no streaming.

Sem Eduardo Coudet, o Alvirrubro deve ser comandado pelo técnico do sub-20, Pablo Fernandez, que assumiu o time principal de maneira interina. Sem grandes surpresas na escalação, a comissão técnica espera recuperar o volante Thiago Maia, que sofre com um edema na coxa esquerda. O chinelo Aránguiz, com edemas ósseos nos tornozelos, está fora. O lateral-esquerdo Renê, de volta após sair de ambulância do jogo contra o Vasco no último domingo, por conta de uma pancada na cabeça, está à disposição e deve ser titular.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventude - Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Lucas Freitas (Abner), Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Erick e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

Inter - Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando e Thiago Maia; Bruno Henrique, Alan Patrick e Wesley; Valencia. Técnico: Pablo Fernandez (interino).

Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa-PE), auxiliado por Francisco Chaves Bezerra (PE) e Brigida Cirili Ferreira (Fifa-AL). VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP).

LEIA MAIS: Inter demite o técnico Eduardo Coudet após derrota para o Juventude

Serviço Juventude x Inter

Local: estádio Alfredo Jaconi;

Data e hora: sábado (13), às 16h;

Transmissão: Amazon Prime (streaming).