Sem Coudet, Inter precisa da virada contra o Juventude para seguir na Copa do Brasil

Atingiu-se o estopim da crise no Beira-Rio. Contestado pela má sequência de resultados e, acima de tudo, pelas más atuações, o Inter optou pela demissão de Eduardo Coudet após a derrota em casa para o Juventude por 2 a 1, no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

Agora, a equipe precisa decidir a vaga sem comando técnico e com a dura missão de reverter a desvantagem no estádio Alfredo Jaconi, a partir das 16h deste sábado (13). Caso vença por um gol de diferença, a disputa será decidida nos pênaltis; Colorado avança direto se construir vantagem maior.

LEIA MAIS: Inter demite o técnico Eduardo Coudet após derrota para o Juventude

Ainda que no mercado para encontrar uma reposição, o presidente Alessandro Barcellos deve ter dificuldades para bater o martelo tão cedo. No campo das especulações, nomes como Roger Machado, André Jardine e Paulo Pezzolano surgem na pauta. De momento, o técnico da categoria sub-20, Pablo Fernandez, assume como interino. Seu primeiro treino à frente do grupo de jogadores foi nesta quinta-feira, no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

Ele terá a atividade desta sexta para definir quem serão os titulares em Caxias do Sul. Sem ninguém suspenso, a expectativa está na recuperação de Thiago Maia, que ainda sofre com um edema muscular na coxa. Sua ausência foi notada, já que Fernando precisou deixar a defesa para ocupar a cabeça da área e Mercado, abaixo da média, o substituiu no miolo da zaga.

Quem também pode estar de volta é o lateral-esquerdo Renê. O camisa 6 ficou de fora do duelo por conta do protocolo de concussão da CBF, utilizado pelo clube para substituí-lo após um choque de cabeça no duelo com o Vasco, no domingo. Ele voltou aos treinos nesta quarta, juntos daqueles que não concentraram.

De resto, o time deve ser o mesmo que derrubou o comandante argentino no meio de semana, e a provável escalação tem Anthoni; Bustos, Vitão, Fernando e Renê (Robert Renan); Rômulo (Thiago Maia), Bruno Henrique, Wanderson, Alan Patrick e Wesley; Valencia.

Do outro lado da moeda, o Papo chega com a confiança em dia e é franco-favorito para passar de fase, apostando no fator local para confirmar a classificação. Sob o comando de Roger Machado, o time da Serra não perde há dez jogos no Jaconi, somando sete vitórias e três empates. A última derrota foi no dia 2 de março, para o próprio Inter, na 1ª fase do Gauchão. Para confirmar a vaga, o Juventude deve ir a campo com Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Lucas Freitas e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gilberto.