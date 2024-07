Argentina e Colômbia prometem duelo eletrizante na final da Copa América

Premiando a regularidade de duas equipes extremamente competitivas, a Copa América terá uma final de primeiro escalão no confronto entre Argentina e Colômbia, a partir das 21h deste domingo (14), no Estádio Hard Rock, na Flórida, Estados Unidos. De um lado, os colombianos fizeram por merecer dentro de campo ao passar em primeiro lugar no grupo do Brasil, além de despachar a seleção uruguaia nas semifinais. Do outro, o caminho foi mais fácil, mas sobrou garra para deixar o Equador pelo caminho, nas quartas, em uma eletrizante disputa de pênaltis.

Agora, a briga é entre dois favoritos nas prévias, ainda que opostos em tradição. Enquanto a Albiceleste de Lionel Messi está na briga para se tornar, de maneira isolada, a maior campeã da competição, com 16 títulos, os colombianos de James Rodriguez querem seu segundo triunfo, após vencerem a Copa em 2001.

Se a prateleira de troféus aponta uma discrepância entre as seleções, o repertório recente de cada um fala o contrário. As sequências de invencibilidade se destacam em ambos lados. Os argentinos somam dez partidas sem perder, o que pode ser considerado modesto frente aos 28 jogos da Colômbia sem sentir o gosto da derrota.

Para dar uma pitada a mais de emoção no confronto, o artilheiro encontra o garçom. No time de Lionel Scaloni, o atacante Lautaro Martínez é o homem gol depois de performar abaixo do esperado na campanha do título mundial em 2022, no Catar. Agora, com quatro gols marcados em cinco jogos, o atleta da Inter de Milão ainda é reserva de Julian Alvarez, mas desponta como principal nome para o mudar o rumo da partida no segundo tempo.

A provável escalação argentina conta com Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister; Messi, Álvarez e Di Maria.

Já o técnico Néstor Lorenzo tem méritos por potencializar James Rodriguez e entregar ao camisa 10 um time de muita intensidade, que lhe deixa livre dos trabalhos sem bola. Contestado no São Paulo, o capitão colombiano é o cara dessa seleção e, para muitos, também pode ser apontado como o craque da Copa América até aqui. Com seis assistências distribuídas ao longo dos mesmos cinco duelos, ele está isolado na liderança da estatística e deve se confirmar como o garçom do torneio.

A provável escalação colombiana conta com Vargas; Santiago Arias, Sánchez, Cuesta e Mojica; Lerma, Richard Ríos (Uribe), Jhon Arias e James Rodríguez; Luis Díaz e Jhon Córdoba.

A grande final da Copa América será apitada pelo brasileiro Raphael Claus, e a transmissão do evento fica por conta da RBS TV e do SporTV. A disputa de terceiro lugar, entre Uruguai e Canadá, será no sábado, às 21h, e contará com transmissão do SporTV.