Palmeiras projeta saídas e deixa porta aberta apenas para Gabigol

O Palmeiras pretende negociar dois jogadores para fechar seu elenco para o restante da temporada. A única exceção além desses negócios já previstos seria a contratação de Gabigol já nesta janela de transferência, mas a intenção do Alviverde é acertar um pré-contrato com o atacante para contar com ele a partir de janeiro de 2025.

O clube encaminhou a venda de Jhon Jhon para o RB Bragantino e negocia o empréstimo de Garcia para o futebol português. Ambos faziam partes dos planos no início da temporada, mas perderam espaço com as chegadas de Giay (lateral direito/meio-campista), Felipe Anderson (meia-atacante) e Maurício (meia-atacante).

Clube entende que já encerrou sua atuação no mercado de transferências. O Alviverde realizou as vendas e as contratações que tinha como objetivo. Para a defesa apostou em Naves e Vitor Reis, crias da base, ganhou opções do meio para frente com os reforços e o retorno de Dudu, e aguarda uma resposta de Gabigol para o futuro.

Palmeiras bateu investimento recorde para a temporada de 2024. São quase R$ 180 milhões gastos, valor quatro vezes maior do que a equipe gastou no ano passado. Futebol europeu tem interesse em palmeirenses, mas diretoria não quer negociar mais nenhum atleta -Abel até fez apelo nas últimas coletivas de imprensa.

Richard Ríos está muito valorizado pelo desempenho com a Colômbia na Copa América e recebeu sondagens da Espanha, Inglaterra e Itália. O lateral esquerdo Vanderlan também é cobiçado pelo futebol inglês.

O Palmeiras se vê blindado em ambos os casos pelas multas rescisórias consideradas bem altas. A equipe de Ferreira segue viva em todas as competições que disputa para o restante da temporada. Está a um ponto do líder Flamengo no Brasileirão, se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil e enfrenta o Botafogo nas oitavas da Copa Libertadores.

LEIA MAIS: Thiago Alcântara tem convite para ser auxiliar do Barcelona após anunciar aposentadoria

Como ficará o elenco do Palmeiras

Goleiros - Marcelo Lomba, Mateus e Weverton;

Zagueiros - Gustavo Gómez, Michel, Murilo, Naves e Vitor Reis;

Laterais direitos - Giay, Marcos Rocha e Mayke;

Laterais esquerdos - Caio Paulista, Piquerez e Vanderlan;

Meio-campistas - Aníbal Moreno, Fabinho, Felipe Anderson, Gabriel Menino, Maurício, Raphael Veiga, Richard Ríos, Rômulo e Zé Rafael;

Atacantes - Bruno Rodrigues, Dudu, Estêvão, Lázaro, Flaco López e Rony.