Thiago Alcântara tem convite para ser auxiliar do Barcelona após anunciar aposentadoria

Depois de anunciar o fim de seu ciclo como jogador, Thiago Alcântara tem a chance de seguir uma nova carreira no futebol. Após um encontro com Hansi Flick, novo treinador do Barcelona, surgiu um convite para que ele trabalhe no clube catalão como auxiliar técnico.

De acordo com informações do site "The Athletic", o treinador alemão soube da aposentadoria de Thiago e manifestou interesse em contar com o atleta em sua comissão técnica. Como o brasileiro tem profunda ligação com o Barcelona, Flick busca um aliado neste início de trabalho para ajudar na adaptação.



Revelado no Barcelona, Thiago entrou em campo 101 vezes com a camisa azul e grená. Entre os títulos mais importantes que conquistou está a Liga dos Campeões de 2011.