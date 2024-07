Alcaraz sofre para eliminar Tiafoe em jogo de cinco sets e vai às oitavas em Wimbledon

Atual campeão de Wimbledon, Carlos Alcaraz teve muito trabalho, nesta sexta-feira (5), para confirmar a sua classificação às oitavas de final. Em um jogo de quase quatro horas, o tenista espanhol derrotou Frances Tiafoe pelo placar de 3 sets a 2, com parciais de 5/7, 6/2, 4/6, 7/6 (7/2) e 6/2.

Alcaraz, número três do mundo,, estando atrás do placar por duas vezes, mas encontrou forças para se manter no jogo, buscar a reação e garantir o triunfo sobre o rival americano, atual 29º no ranking da ATP.O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio. Concentrado na partida, Tiafoe obteve uma quebra no 11º game e, na quadra central. Determinado, Alcaraz não teve trabalho para empatar a partida. Impôs um 6 a 2 forçando bastante o seu saque e apostou na variação de golpes envolvendo Tiafoe com facilidade.Porém, se enganou quem esperava um domínio completo do favorito a partir desse momento., criou dificuldades para o adversário e, após uma quebra de serviço, voltou a liderar o confronto vencendo o terceiro set por 6/4.