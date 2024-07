Rival abandona e Bia Haddad Maia avança em Wimbledon após 3 games

Beatriz Haddad Maia só precisou disputar três games nesta quinta-feira (4) para avançar à terceira rodada de Wimbledon. A tenista brasileira faturou a vitória após abandono precoce da rival colombiana Camila Osorio, que sofreu uma lesão na coxa esquerda. Na chave de duplas, Luisa Stefani foi eliminada logo na estreia.

Osorio, atual 84ª do mundo,, em razão de dores na coxa. Bia vencia por 3 a 0, com uma quebra de saque de vantagem. A partida durou apenas 24 minutos, o que deve ajudar na recuperação física e na preparação da brasileira para seu próximo jogo.Na terceira rodada,, que derrotou a húngara Dalma Galfi, 127ª do mundo, por 6/3 e 6/4. Collins é um dos destaques da temporada, justamente em seu ano de despedida do circuito, segundo anunciou no começo de 2024.Um eventual triunfo sobre Collins, que teria uma adversária mais complicada somente nas quartas de final, podendo cruzar com a polonesa Iga Swiatek, atual número 1 do mundo, mas que não tem resultados relevantes sobre a grama.