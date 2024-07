Djokovic arrasa na estreia em Wimbledon, Brasil tem grande vitória de Wild e queda de Monteiro

Novak Djokovic mostrou na estreia de Wimbledon que chega forte para a disputa do Grand Slam inglês. Depois de deixar claro que só disputaria a competição caso estivesse em boas condições físicas, a vitória sobre Vit Kopriva não deixa dúvidas. O ex-líder do ranking arrasou o checo por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/2 e 6/2, nesta terça-feira (2), em Londres.



Há menos de um mês, Djokovic estava amparado por muletas após cirurgia no menisco do joelho. Diante de um rival vindo do qualificatório, mostrou que o problema não o afetou com uma partida perfeita e rápida. O sérvio necessitou de somente 1h59min para confirmar seu favoritismo.

Em jogo no qual não permitiu nenhum break point, Djokovic teve no saque o seu diferencial, com alto aproveitamento de 90% dos pontos no primeiro serviço. Das 15 chances criadas para quebrar o serviço do checo, ele aproveitou seis, sendo duas em cada set.



Outro cabeça de chave que não teve sustos em sua estreia foi o alemão Alexander Zverev, finalista de Roland Garros. O cabeça de chave 4 passou pelo espanhol Roberto Carballes Baena com 6/2, 6/4 e 6/2. Sétimo favorito, o polonês Hubert Hurkacz também avançou, mas em quatro sets, parciais de 5/7, 6/4, 6/3 e 6/4.

Wild busca bela virada e Monteiro se despede

Os tenistas brasileiros tiveram dia atípico em Londres. Melhor do País no ranking, Thiago Wild salvou um match point e buscou gigante virada sobre o britânico Paul Jubb, por 3 a 2 (1/6, 3/6, 7/6 (8/6), 6/4 e 7/5), em batalha de quatro horas. Já Thiago Monteiro caiu diante australiano Alexei Popyrin.