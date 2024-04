Sensação da temporada, João Fonseca entra no Top 250 do ranking da ATP

Sensação da temporada, o brasileiro João Fonseca entrou oficialmente no Top 250 do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) nesta segunda-feira (22). O tenista de apenas 17 anos deu um salto de 34 posições e figura no 242º posto da lista após a boa campanha no Torneio de Bucareste, na Romênia, na semana passada.

Fonseca alcançou as quartas de final pela segunda vez na carreira numa competição de nível ATP. A primeira foi o Rio Open, em fevereiro. O brasileiro havia iniciado a temporada na modesta 730ª colocação. Este é o seu primeiro ano entre os profissionais, após encerrar a trajetória como juvenil como campeão do US Open e número 1 do mundo.

A rápida ascensão vem rendendo ao carioca bons convites no circuito. No fim de semana, ele ganhou uma vaga na chave principal do Masters 1000 de Madri, na Espanha. Será a primeira vez que Fonseca jogará uma competição deste nível, abaixo apenas dos torneios de Grand Slam.

LEIA MAIS: Wanderson tem entorse no tornozelo esquerdo e desfalca o Colorado

O brasileiro vai estrear contra o americano Alex Michelsen, outra promessa do tênis mundial. O tenista dos Estados Unidos tem apenas 19 anos e já aparece no 70º posto do ranking. A primeira partida de Fonseca num Masters 1000 ainda não tem data definida.