Wanderson tem entorse no tornozelo esquerdo e desfalca o Colorado

Crises no departamento médico são corriqueiras no futebol brasileiro. O calendário apertado obriga os jogadores a disputar uma carga excessiva de partidas que culmina em uma sequência de lesões. Essa é a principal dor de cabeça do técnico Eduardo Coudet ao abrir mais uma semana de trabalho à frente do Inter, nesta terça-feira (23), no CT Parque Gigante. O argentino, que tanto cobrou a chegada de reforços no início do ano, precisa se desdobrar entre os desfalques para definir o time que visita o Delfín, no Equador, nesta quinta-feira (25), pela 3ª rodada da Sul-Americana.

A contusão mais recente foi a de Wanderson, que teve diagnosticado uma entorse no tornozelo esquerdo com lesão ligamentar, fruto deuma dividida na derrota para o Athletico-PR, no sábado, em um lance que costuma condenar os jogadores no gramado sintético da Ligga Arena.

Ele se juntou aos companheiros no DM nesta segunda, antes da reapresentação do grupo. No ano passado, neste mesmo confronto, Nico Hernández acertou um carrinho em Vitor Roque e o atacante do Furacão também prendeu o pé no chão, resultando em uma ruptura nos ligamentos do local.

Já Valencia trata do trauma no pé, que sofreu no aquecimento para o Gre-Nal 441, na entrada de Bustos, em fevereiro. Na entrevista coletiva após a derrota do final de semana, Coudet explicou que ele ainda faz uso de uma bota ortopédica. Aránguiz trata de uma entorse no tornozelo e será reavaliado ao longo da semana.

O confronto ganhou um peso a mais depois do tropeço nas duas primeiras rodadas do torneio continental. No 3º lugar do Grupo C, com dois pontos, o Colorado está na cola dos equatorianos, que têm quatro e podem disparar na liderança caso saiam vitoriosos.

Para não se complicar em uma chave na qual apenas o líder avança direto ao mata-mata — o segundo colocado disputa os 16 avos de final contra os eliminados da Libertadores —, Chacho deve ir com força máxima para o Estádio Jocay, palco do duelo.

Com apenas dois treinos em solo gaúcho para definir quem forma o onze inicial, o comandante alvirrubro deve manter o esqueleto que vem atuando nas últimas partidas. A definição será nesta quarta, antes da viagem para Manta.

A boa notícia fica por conta de Fernando e Alario, que estão de volta e podem até pintar entre os titulares. O volante se recuperou de um problema no ombro, enquanto o centroavante argentino lida com uma fissura na costela.

Em fase final de recuperação, Alan Patrick não deve viajar para o Equador, podendo ser relacionado no domingo, contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão. Os demais desfalques seguem fora por tempo indeterminado.