Velopark inaugura corrida noturna com competições em Nova Santa Rita

Por Thayná Weissbach

Neste fim de semana, o Velopark, situado em Nova Santa Rita, recebeu mais de 50 pilotos em três competições em seu autódromo, sendo duas estaduais. A grande novidade foram as corridas noturnas da Turismo 1.4 do Brasil e Rio Grande do Sul. Essa foi a primeira vez que o parque automobilístico gaúcho sediou um evento como este. O dia começou com treinos das respectivas categorias, com o objetivo de testar os carros e definir as posições de largada.

A primeira corrida do dia foi do Gaúcho de Endurance, com uma prova de duas horas de duração. Largando de segundo lugar e liderando a maior parte da etapa, a vitória ficou com o Sigma P1 da Techforce Racing, pilotado por Jindra Kraucher.

• LEIA MAIS: Max Verstappen vence com folga o GP da China e abre vantagem no Mundial

Logo após o pódio, a categoria B e C Gaúcho, seguidas pela categoria A, fizeram a sua estreia de 2024 em Nova Santa Rita. As demais baterias do sábado foram sob a iluminação da pista e o farol dos carros, uma novidade para a competição, que anteriormente apenas fazia corridas diurnas. Neste primeiro momento, os pilotos se mantiveram mais cuidadosos, evitando maiores acidentes, porém isso não impediu Thiago Messias (Chevrolet Onix, #111), na competição pela vitória, causar um toque e ser punido em 10 segundos, assim perdendo o primeiro lugar na corrida.

Já no domingo, a Turismo 1.4 foi a única categoria a sair nas pistas, com mais duas baterias para cada divisão. Pela manhã, os pilotos se mostraram mais seguros para arriscarem na pista, causando toques, saídas e, consequentemente, Safety Cars, mas não houve nenhum acidente grave.



Os destaques do fim de semana foram: Fabiano Cardoso/Augusto Freitas (A), a bordo do Chevrolet Onix #104; Eduardo Fuentes (A), Gol Volkswagen #25; Wilton Pena (A), Chevrolet Onix #53, Juca Bassani (A), Toyota Etios #2; Neto Datti (B) Toyota Yaris #777; Thiago Boz (B), Chevrolet Corsa #97; Guilherme Pozzi (B), Hyundai HB20 #711 e José "Bola" Jr (C), Chevrolet Onix + #189.