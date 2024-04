Inter perde para o Athletico-PR e deixa o G-4 do Brasileirão

Cai uma longa invencibilidade no futebol brasileiro. Após 16 partidas sem perder, o Inter foi derrotado pelo Athletico-PR, neste domingo (21), pelo placar de 1 a 0, na Ligga Arena, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Eduardo Coudet foi com o que tinha de melhor para a partida no Paraná, mas o Furacão foi superior na segunda etapa e carimbou a vitória. Com o resultado, um tabu persiste: são dez anos que o Colorado não vence os paranaenses em seus domínios.Apesar do calendário apertado com a disputa do Brasileirão e da Sul-Americana na mesma semana, Coudet optou por mandar para o Paraná uma equipe próxima da considerada titular, com apenas três mudanças com relação a equipe que venceu o Palmeiras por 1 a 0, na 2ª rodada. O Colorado tentou pressionar o detentor da posse de bola para diminuir o ritmo da partida, o que tirou a grande virtude do Furacão, que é a transição em velocidade. Após reduzir o ímpeto inicial dos mandantes com sucesso, o Inter começou a dar as cartas na partida. Com a posse de bola, o Colorado manteve o controle da partida, mas faltava acertar o último passe para chegar com mais perigo. Wesley tentou bastante, mas foi a única válvula ofensiva.O primeiro tempo foi marcado por muita disputa e pouca produtividade. Ambas as equipes não foram efetivas, o que casou melhor com a proposta Colorada de neutralizar as ações do Furacão, mas não deu a vantagem necessária para estar a frente no placar.Se a primeira etapa foi morna, o segundo tempo começou a todo vapor. Com o jogo aberto, Gustavo Prado quase abriu o placar para o Inter. O atacante que entrou no lugar de Wanderson, que saiu lesionado, cortou para a perna direita e bateu forte. A bola passou à direita de Bento, levando muito perigo.Quando o jogo parecia ter perdido ritmo novamente, Rochet salvou o Inter de sair atrás no placar. O arqueiro Colorado espalmou cruzamento feito por Zapelli para dentro da área. Christian cabeceou e o uruguaio percorreu toda a meta para defender que seria o gol dos mandantes.Borré teve a chance mais clara da partida, mas quando a fase não é boa, tudo parece conspirar contra. Após receber livre na cara do gol, Borré parou na defesa de Bento, que rebateu e a bola sobrou novamente para o colombiano, que sem goleiro chutou fraco e viu Thiago Heleno tirar em cima da linha o que seria o seu primeiro gol com a camisa vermelha.Depois de ver o seu principal atacante perder uma grande chance, a infelicidade Colorada aumentou após Canobbio marcar um golaço, aos 26 minutos do segundo tempo. O uruguaio levou sozinho na entrada da área e bateu no ângulo, sem chances para Rochet: 1 a 0 para o Athletico.O herói quase virou vilão. Canobbio foi expulso na reta final do segundo tempo, o que levou o Inter para o ataque. Borré teve mais uma chance nos acréscimos, mas a bola caprichosamente bateu na trave. A pressão colorada não foi suficiente, mesmo com um a mais em campo e deixou seus primeiros pontos para trás no campeonato.Apesar do revés, o Inter já tem um novo compromisso nesta quinta-feira (25), contra o Delfín, às 23h, no Equador, pela Sul-Americana. No Brasileirão, a próxima partida é diante do Atlético-GO, domingo, no Beira-Rio.Inter - Rochet; Hugo Mallo (Lucca), Robert Renan, Vitão e Renê; Rômulo (Thiago Maia), Bruno Henrique (Bustos), Mauricio (Bruno Gomes) e Wanderson (Gustavo Prado); Wesley e Rafael Borré. Técnico: Eduardo Coudet.Athletico-PR - Bento; Léo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Fernandinho, Erick e Cuello (Zapelli/Felipinho); Canobbio, Julimar (Christian) e Pablo (Mastriani). Técnico: Cuca.Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG).