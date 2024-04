Com obrigação pela vitória, Grêmio visita o Estudiantes em La Plata

Em busca de uma recuperação na Libertadores da América, o Grêmio terá uma partida duríssima diante do Estudiantes, nesta terça-feira (23), às 19h, no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. Após as vitórias sobre Athletico-PR e Cuiabá, pelo Brasileirão, a equipe ganhou confiança para o jogo que virou uma decisão. Sem pontuar e na lanterna do Grupo C, o Tricolor busca superar o pior início da história na competição continental.

Para isso, o técnico Renato Portaluppi terá que quebrar a cabeça para montar a equipe para a batalha na Argentina. A escolha por ir com os reservas diante do The Strongest, em La Paz, na derrota por 2 a 0, em razão da decisão do Gauchão, pode não ter afetado muito o planejamento da equipe, já que é difícil voltar da atitude boliviana com um ponto na bagagem. O que pesa na tabela foi o 2 a 0 para o Huachipato, em casa.

Com a obrigação de reverter a situação para continuar com chances reais de classificação, o Tricolor chega com uma missão: ganhar dos argentinos a qualquer custo. Lanterna do seu grupo, o Grêmio pode frear a vantagem dos adversários que possuem quatro pontos. No outro jogo do grupo, os gremistas torcem por um empate entre Huachipato e The Strongest, no Chile.



Se a situação no grupo já é difícil, no campo alguns problemas assombram Portaluppi. Vivendo com desfalques na lateral-esquerda, o técnico não conta com Reinaldo, Mayk e Zé Guilherme devido a lesões e terá que fazer uma improvisação no setor defensivo, deslocando Fábio para a posição.



A outra dúvida é no meio campo, com o retorno de Pepê aos relacionados. O meio-campista não deve começar a partida, que deve ter Dodi como titular. Desfalque certo, Diego Costa relatou dores na coxa e nem foi relacionado. A provável escalação deve ter Marchesín; João Pedro, Geromel (Gustavo Martins) Kannemann e Fábio; Dodi (Pepê) e Villasanti; Gustavo Nunes, Cristaldo e Soteldo; JP Galvão.