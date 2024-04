Grêmio vence o Cuiabá na Arena e foca na decisão pela Libertadores

Mesmo sem muito esforço, o Grêmio bateu o Cuiabá por 1 a 0, no sábado (20), na Arena, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória magra é um reflexo da atuação discreta e também do nível do adversário, que não exigiu muito do Tricolor ao longo de toda a partida. Essa é a segunda vitória seguida da equipe de Renato Portaluppi na competição, a segunda em casa, o que consolida o time na parte de cima da tabela.

O prognóstico era de preservação para o jogo de sábado, já que nesta terça-feira (23) o Grêmio tem uma batalha pela Libertadores, quando enfrenta o Estudiantes, na Argentina, e apenas a vitória interessa para manter as chances de classificação para o mata-mata da competição. Apesar do calendário apertado, o comandante gremista mandou a campo mais titulares do que o esperado, como Soteldo, Cristaldo e Villasanti.

A partida não teve grandes momentos de emoção. O Cuiabá até ameaçou em lance de Jonathan Cafu, que obrigou Marchesín a fazer grande defesa, mas não houveram outras oportunidades de gol no restante da primeira etapa.

Nos instantes finais da primeira etapa, o Grêmio ensaiou uma pressão através de bolas alçadas na área. JP Galvão recebeu um lançamento e quase fez um golaço, dominando no peito e girando para bater a gol, mas Walter defendeu. Nos minutos seguintes, mais um lançamento acabou gerando o gol tricolor. Cristaldo mirou JP dentro da área e cruzou para o centroavante. A bola não chegou no atacante, mas passou direto pelo goleiro do Cuiabá e morreu no fundo das redes.

O segundo tempo teve domínio total dos donos da casa, que chegaram a perder algumas oportunidades de ampliar o placar. A partir dos 20 minutos, Portaluppi começou a fazer trocas na equipe, pensando na decisão na Argentina. Frágil tecnicamente, o Cuiabá não levou perigo em momento algum, o que garantiu os três pontos para o Tricolor.

O próximo desafio pelo Brasileirão será no sábado, quando a equipe enfrenta o Bahia, às 21h, em Salvador, pela 4ª rodada da competição. Antes, o Tricolor encara o Estudiantes, amanhã, às 19h, na Argentina, pela Libertadores. Com duas derrotas em duas partidas, o Grêmio é o lanterna do Grupo C e encara a partida como a mais importante do ano até então.

Grêmio 1 Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Rodrigo Ely e Zé Guilherme (Fábio); Du Queiroz (Ronald), Villasanti e Cristaldo (Everton Galdino); Gustavo Nunes, João Pedro Galvão (Nathan Fernandes) e Soteldo (Dodi). Técnico: Renato Portaluppi.

Cuiabá 0 Walter; Marllon, Bruno Alves e Alan Empereur (Gabriel); Matheus Alexandre, Denilson (Lucas Fernandes), Fernando Cabral e Rikelme; Jonathan Cafu (Derik Lacerda), Isidro Pitta (Luciano Giménez) e Clayson (André Luís). Técnico: Luiz Fernando Iubel. Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA). Walter; Marllon, Bruno Alves e Alan Empereur (Gabriel); Matheus Alexandre, Denilson (Lucas Fernandes), Fernando Cabral e Rikelme; Jonathan Cafu (Derik Lacerda), Isidro Pitta (Luciano Giménez) e Clayson (André Luís).Luiz Fernando Iubel.