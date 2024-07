Grêmio terá volta de Villasanti e troca de goleiros contra o Juventude

A frustração de não ter segurado a vitória contra o Palmeiras abalou o ambiente gremista, que parecia ter se reencontrado após o retorno ao Rio Grande do Sul. Apesar da boa atuação na rodada anterior do Brasileirão, o ponto conquistado não foi suficiente para o Tricolor sair do Z-4, aumentando a pressão e a cobrança da torcida. Neste domingo (6), o Grêmio tem uma nova chance de reagir. O Tricolor enfrenta o Juventude, às 16h, em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Renato Portaluppi terá mudanças, mesmo que o próprio vestiário desaprove as escolhas do treinador.

O técnico gremista volta a apostar em um esquema sem centroavante. Contra Fluminense e Palmeiras, as duas vezes que atuou dessa forma, o elenco deu uma boa resposta e a tendência é de manutenção do estilo de jogo. Por mais que as trocas sejam pontuais, as escolhas de Portaluppi incomodaram torcedores e até mesmo um jogador.

A decisão mais polêmica é o revezamento de goleiros. Marchesin, titular nos últimos cinco compromissos, ficará no banco e dará espaço para Rafael Cabral. O arqueiro argentino não gostou nada de ser barrado, afirmando na saída do estádio Centenário, ao final do último jogo, que é difícil atuar bem sabendo que será sacado do time. O jogador até se envolveu em uma discussão com Reinaldo durante o primeiro tempo da partida contra o Palmeiras, mas Portaluppi fez questão de ressaltar que a opção por Cabral havia sido tomada antes da briga.

Se o clima está pesado no vestiário, por outro lado, os gremistas celebram o retorno de Villasanti, que estava com a seleção paraguaia na Copa América. O volante deve voltar direto na equipe titular, mas a dúvida que fica é se o jogador entra no lugar de Dodi, que volta de suspensão, ou de Pepê, que não vem atuando bem.

Renato Portaluppi deve escalar um time com: Rafael Cabral; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti e Pepê (Dodi); Pavon e Gustavo Nunes; Edenilson e Cristaldo. O Tricolor fará mais um treino em Porto Alegre, neste sábado, para definir o time que irá a campo no Alfredo Jaconi.