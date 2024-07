Grêmio abre 2 a 0, mas concede empate para o Palmeiras e segue no Z-4

A noite fria da Serra Gaúcha ferveu com um jogaço entre dois gigantes do futebol brasileiro. O Grêmio empatou com o Palmeiras por 2 a 2 nesta quinta (4), no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após abrir dois gols de vantagem, o Tricolor cedeu o empate em uma recuperação relâmpago do Verdão, que em quatro minutos igualou o placar. Apesar da boa atuação, o resultado é ruim para os gremistas. Apenas uma vitória tirava a equipe de Renato Portaluppi da zona de rebaixamento, que segue no Z-4 por pelo menos mais uma rodada.

Em um clássico dia de inverno em Caxias do Sul, nem o frio ou a neblina impediram os gremistas de pressionar desde o apito inicial. Com o calor da torcida, logo o primeiro ataque da partida movimentou o marcador. Cristaldo desarmou Marcos Rocha e sozinho armou um contra-ataque, achando Gustavo Nunes, que invadiu a área e apenas rolou para Pavón estufar as redes do goleiro Weverton, logo aos 2 minutos do primeiro tempo.

Os primeiros 15 minutos foram de total domínio do Grêmio, mas a qualidade do atual campeão brasileiro e a desatenção da defesa obrigaram Marchesin a operar um milagre após cabeçada de Rony, que surgiu através de um lateral cobrado na área na primeira escapada dos visitantes no jogo.



Ao longo da primeira etapa o confronto ficou mais equilibrado, com as duas equipes trabalhando bem nos espaços que as defesas deixavam. Os talentosos garotos Estevão, pelo lado do Palmeiras e Gustavo Nunes, pelo Grêmio, faziam um duelo a parte.



A igualdade no desempenho favoreceu o Tricolor, que pouco sofreu, mesmo com o crescimento do ímpeto do Verdão. O final do primeiro tempo teve um ritmo bem mais baixo, freando uma reação paulista, que teve apenas mais uma chance com Rony antes do intervalo. A vitória parcial gaúcha era merecida pelo o que as duas equipes apresentaram.



Logo no retorno para o segundo tempo o Palmeiras teve a grande chance de empatar. Jhon Jhon recebeu cruzamento completamente livre e desperdiçou uma excelente oportunidade. O Grêmio acordou e tentou responder em um contra golpe com Cristaldo na sequência.



Quando o Verdão partiu para a pressão, o Tricolor aumentou o ritmo e cresceu no jogo. Em uma jogada de escanteio bem trabalhada por Reinaldo, Cristaldo foi derrubado e o árbitro assinalou o pênalti. O próprio camisa 10 bateu e ampliou o placar aos 24 minutos do segundo tempo.



O segundo gol parecia ter selado o resultado, mas sem perder muito tempo, o Palmeiras empatou a partida. Aos 29, Flaco López colocou fogo no confronto e diminuiu de cabeça para o Palmeiras. Três minutos depois, Estevão mostrou o porquê de ser considerado um futuro craque e marcou um golaço de fora da área. Mesmo com uma grande pressão alviverde, o resultado se manteve até o apito final.



As duas equipes voltam a campo pelo Brasileirão no domingo. O Grêmio segue em Caxias do Sul, mas como visitante e enfrenta o Juventude, no Alfredo Jaconi, às 16h. O Palmeiras volta para São Paulo e recebe o Bahia, às 18h30min.



(2) Grêmio - Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely (Rodrigo Caio), Kannemann e Reinaldo; Pepê, Carballo e Cristaldo (Natã Felipe); Pavón (JP Galvão), Gustavo Nunes (Nathan Fernandes) e Edenilson (Galdino). Técnico: Renato Portaluppi.



(2) Palmeiras - Weverton; Marcos Rocha (Dudu), Vitor Reis, Naves (Vanderlan) e Piquerez; Anibal Moreno, Jhon Jhon e Fabinho (Mayke); Rony, Estevão (Caio Paulista) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.



Arbitragem - Marcelo de Lima Henrique (CE).