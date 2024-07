Juventude x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Mais um capítulo em um clássico de mais de 100 anos será escrito no futebol brasileiro. Neste domingo (6), o Grêmio visita o Juventude, às 16h, em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A reedição da final do Campeonato Gaúcho tem um cenário diferente dos confrontos do início da temporada. Os gremistas, atuais campeões estaduais, estão não conseguem sair da zona de rebaixamento. Já os jaconeros oscilam entre ótimas atuações em casa e partidas apagadas longe dos seus domínios. O jogo terá transmissão da RBS TV e do Premiere.Presos na parte de baixo da tabela, o Grêmio de Renato Portaluppi até demonstrou uma melhora no desempenho desde o seu retorno para o Rio Grande do Sul, mas na última partida, o empate em 2 a 2 contra o Palmeiras, a boa atuação foi desmanchada por uma reação relâmpago dos paulistas, freando a recuperação gremista no campeonato, já que uma vitória tiraria a equipe da zona do rebaixamento. Nesta rodada, o Tricolor tem mais uma chance de fugir do Z-4. O Juventude de Roger Machado pode se vingar da final do Estadual onde foi vice para o Grêmio. Um forte adversário quando joga em Caxias do Sul, mas ainda sem vencer fora da Serra Gaúcha, o Alviverde aposta no fator local para bater os rivais pela primeira vez na temporada. O Alviverde pode afundar ainda mais os gremistas e de quebra se aproximar das vagas para competições continentais para o ano que vem. A equipe vem de derrota para o Bahia por 2 a 0, em Salvador.