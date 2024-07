Fluminense x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem:

Em um duelo de gaúchos e cariocas, Inter e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 20h, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vivem momentos diferentes na temporada. O Colorado quer se aproximar do pelotão de cima, enquanto o Tricolor está afundado na lanterna e busca se livrar da zona do rebaixamento.

Sem vencer há duas partidas, a equipe de Eduardo Coudet pode aproveitar o mau momento do Flu para voltar a conquistar os três pontos. A partida é marcada pela estreia de um velho conhecido da torcida vermelha. Mano Menezes foi contratado para tirar o clube das Laranjeiras do buraco. A partida terá transmissão do Premiere.



Se os colorados lamentam as ausências de Borré e Valencia, que seguirão a serviço das suas seleções para a disputa das quartas de final da Copa América por Colômbia e Equador, respectivamente, Coudet celebra o retorno de Alario ao time titular. O atacante não atuou no empate contra o Criciúma por estar suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Outros desfalques confirmados são Vitão, Bustos, Thiago Maia, Aránguiz e Wesley, que ficam de fora até mesmo do banco de reservas.



O Fluminense vive situação muito delicada no Campeonato Brasileiro. A derrota para o Grêmio na última rodada empurrou mais ainda os cariocas para o fundo da tabela. Com 6 pontos em 39 disputados, a direção chamou o experiente Mano Menezes para tentar salvar os atuais campeões da América de um rebaixamento. Na sua primeira escalação pelo novo clube, Mano terá o volante André à disposição, mas sabe que não contará com a referência da equipe, o lateral Marcelo, fora por conta de um problema muscular.